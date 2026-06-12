Funes analiza el Málaga CF-UD Almería, la gran final del play off: "Hay que confiar en los nuestros, tenemos mucho talento para cumplir el sueño"

Juanfran Funes le pasó revista en profundidad a la eliminatoria entre el Málaga CF y el Almería en busca de la plaza en Primera División. Confesó que los rojiblancos son un proyecto que "estaba construido para haber ascendido ya", además de ser "más altos, más fuertes, más rápidos y más resistentes". Sin embargo, se aferra a la fortaleza mental, al talento y al crecimiento de su plantilla, además del apoyo de la ciudad, para soñar en esta gran final del play off.

Superioridad física

"Es un equipo que estaba construido para haber ascendido ya porque es un proyecto de una gran envergadura. Hay una realidad. Ellos son más altos, más fuertes, más rápidos y más resistentes que nosotros y no pasa nada. Primero tenemos que reconocerlo para poder construir la eliminatoria. Es un equipo que tiene casi dos goles por partidos y se da la paradoja de que ellos no necesitan marcar para estar en Primera División, es algo que se han ganado durante el campeonato. Consiguieron un punto más que nosotros. También creo que tenemos armas para disputar esa eliminatoria. Hay una parte muy bonita que es el talento de nuestros jugadores. Estamos confiantes por lo que tenemos. Aceptamos la realidad, no vamos a esconder las cosas".

Goles

"Nuestro objetivo es hacer goles. Estamos convencidos que no va a ser una eliminatoria de tan pocos goles como los tres de Las Palmas. Creo que va a haber más de seis goles entre los dos partidos. Cuando te pegan, ellos te pegan fuerte y muchas veces. Ya hemos demostrado que podemos pegar. De los que no han descendido, son el que más goles ha recibido, tendremos nuestra ventana de oportunidad. Hay que saber que la balanza se puede decantar por aspectos muy concretos que vamos a tener que controlar muy bien".

Rival conocido

"Vemos todos los partidos, los más cercanos más veces. Intentamos mantenernos muy firmes en el partido de Las Palmas. Volvimos a ver el nuestro y durante la semana hemos visto esos partidos trepidantes. Castellón y Almería son equipos muy físicos, jugadores con mucha envergadura. Pueden ser los más físicos, se parecen ellos más que nosotros. No es un rival al que nos enfrentemos por primera vez, van a tener los mismos jugadores que partidos anteriores. Ya vivimos un partido muy bonito en La Rosaleda, un segundo partido allí".

Estilo del rival

"Siempre intentas visualizar distintos escenarios. Tienen una línea muy marcada en su juego, son patrones distintos a Las Palmas, pero tienen patrones repetidos. Sí es verdad que tienen algo diferente, juegan más con el resultado. Dominan sus fases de juego, pero tienen cierta tendencia a que el resultado les lleve a tener unos comportamientos u otros. Ellos no tienen una única forma de jugar. Dependiendo de las formas del partido, pueden ser cambiantes y hay que tenerlo muy presente".

Ventajas del Málaga

"El Almería es el segundo equipo con más goles de Segunda. Tienen una media de casi dos goles por partido, hay que estar tranquilos porque hacemos muchos goles. Tenemos cinco o seis menos que ellos en el cómputo general. Va a ser un partido muy duro a nivel físico. En el balón parado ellos son muy buenos. Tienen a seis jugadores entre los 10 de Segunda que más duelos ganan. Esas cosas hay que ponerles atención porque es una de sus fortalezas. Intentas contrarrestar o potenciar más lo tuyo. Son decisiones que tienes que tomar. Tenemos que ocuparnos de nuestras potencialidades. Podríamos decir de sacar a nuestros jugadores más altos para no sufrir. Hay que confiar en lo nuestro y en los nuestros, puede ser un error pensar en contrarrestar lo suyo en demasía. Tenemos mucho talento y hay que agarrarse con fuerza a la idea que nos ha traído hasta aquí para tener impulso por cumplir el sueño. No hay que preocuparse porque rematen dos faltas. Tenemos juego interior poderoso, si rompemos su línea de presión podemos hacer daño. Tenemos que ocuparnos de lo nuestro. Nos tienen que llevar a construir nuestro sueño".

Joaquín marcó el gol decisivo contra Las Palmas. / Álex Zea

Confianza en el grupo

"Sí es verdad que el equipo ha experimentado un crecimiento como equipo y a nivel individual. No fue mi llegada el cambio. Tenemos jugadores con un margen de crecimiento terrible. Si ya tan jóvenes son capaces de hacer lo que hacen, imaginaos cuando acumulen experiencia. Si disfrutamos del presente de lo nuestro, lo más ilusionante es que este equipo tiene un margen de crecimiento muy grande. Tenemos una de las medias de edad más bajas de la categoría. Si siguen juntos, el año que viene puede crecer mucho más. El equipo, a cada victoria que engancha, se siente más confiante y va haciendo que el entorno sea más confiante. Todo llega y te hace más fuerte porque se respira y se ve. Los jugadores confían más ahora que hace tres meses, quién no".

Favoritos

"Cuidado con el tema de los favoritismos. Las cosas hay que ganárselas, todo te da la oportunidad de estar a tu mejor nivel. No hay que pensar que estamos más o menos lejos, si son más o menos invencibles. Puede ser que nos ganen esta eliminatoria. Lo que no puede ser es que le ayudemos. Tenemos cosas muy buenas que nos puedan hacer luchar con muchísima fuerza".

El Almería viene de ganarle en el descuento al Castellón. / UD Almería

Fortaleza mental

"Esa fortaleza mental te ayuda a tener un nivel de concentración mucho más alto. Ahora no es fácil, hacerlo es lo que te lleva al partido a hacer las cosas importantes. Es importante evitar faltas en campo propio. Parece obvio, otra cosa es que en el lance del partido, con toda la tensión, que sean capaces de tomar esa decisión. Nos hicimos fuertes al ser capaces de no destruirnos a nivel mental. Cualquier adversidad te hace mucho daño. Ojalá esta sea una cualidad nuestra porque puede darnos la oportunidad de jugar en Primera. Nuestros propios jugadores, tranquilos en un entrenamiento, no harían esas cosas. Hay que entender el nivel de tensión tan alto, el nivel de estrés. Son los primeros que tienen ilusión. Es importante que sean capaces de mantener el nivel de concentración. Sí me atrevo a decir que es casi impropio de un equipo tan joven como el nuestro. A medida que pasa la eliminatoria, la tensión es más alta. Tener el dominio de todo eso es muy difícil, pero nos puede hacer diferenciales".

Empates

"El juego es más determinante que otros aspectos con cierta repercusión. Podría durar más con la prórroga. No podemos tener en la cabeza que los empates nos dejan fuera, tiene que haber una prórroga antes. Te lleva durante el partido a hacer cosas que no debes hacer. Los condicionantes pueden estar, pero en un momento concreto, no en dos partidos".