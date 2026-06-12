Funes agradece la pasión de Málaga con el play off de ascenso a Primera: "Es la mejor ciudad del mundo"

Juanfran Funes se sentó este viernes en rueda de prensa para diseccionar en profundidad lo que es el Almería y esta eliminatoria final por el play off de ascenso. Sin embargo, en una de sus muchas respuestas, también se paró a agradecer a Málaga, "porque ya no es solo La Rosaleda", el papel que está jugando en este mes de junio por cumplir el sueño: "Es lo que tiene vivir en la mejor ciudad del mundo".

La ilusión y la emoción se dispararon desde antes del play off, pero cada rincón de la ciudad, incluso de la provincia, respira malaguismo. "Esa parte de confianza me la transmite la gente. Como queda menos, esas emociones se van multiplicando. El Almería está construido para haber sido ya de Primera. Nosotros venimos de atrás hacia delante. Una cosa que no te imaginas que tienes tan cerca, dices ahora cómo se nos va a ir. Ya no es solo La Rosaleda, Málaga está demostrando mucha fuerza. Todo suma".

La Rosaleda dio entrada a 29.937 personas contra Las Palmas. / Álex Zea

Hay un ejemplo que explica lo que está viviendo Málaga y también lo que está sintiendo este grupo, incluso con jugadores que no están teniendo tantas oportunidades de poder ser protagonistas sobre el césped: "Lo de la ciudad ha sido una maravilla. Con Eneko hablaba esta mañana, me decía que es increíble lo que está disfrutando. Es lo que tiene vivir en la mejor ciudad del mundo. Por número de habitantes es muy difícil que pueda ocurrir en otras partes. Hay que disfrutar".

Vuelta en Almería

La Rosaleda abrirá la eliminatoria este domingo y será el UD Almería Stadium quien la cierre el próximo sábado 20 de junio. Pese a que no se esperen a demasiados malaguistas por la capacidad, Funes apela a lo ocurrido en Gran Canaria: "Al final, fíjate lo difícil que era llevar aficionados a Las Palmas y orgullosísimo. Era muy difícil, había gente haciendo malabares. Los que estuvieron se sintieron con fuerza y a la vuelta irán los que puedan ir. El equipo compitió muy bien en Las Palmas y no hubo muchos. Cabían 30.000 personas. Almería no va a poder meter a tantos por las dimensiones de su estadio".

Fiesta andaluza

Precisamente, en una categoría en la que el dominio geográfico lo tienen en el norte, van a ser dos equipos andaluces los que se jueguen la final del play off de ascenso y Funes apela al sentimiento de unión para ello: "Se ha hablado mucho de la acción de Melamed, de lo que ocurrió en Almería... Lo que queramos decir hay que hacerlo con la pelota. Son más grandes, no nos sirve de nada meternos ahí. Dos equipos andaluces se van a jugar una final para estar en Primera. Tiene que ser la fiesta del fútbol andaluz. Tenemos que dejarnos de buscar las rencillas y las disputas. Hay que dar una imagen de deportividad. Va a haber un seguimiento muy grande de este partido", cerró.