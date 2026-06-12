LaLiga Hypermotion
Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF-UD Almería, la ida de la final del play off de ascenso
Los de Funes y los de Rubi arrancan este fin de semana la lucha definitiva por subir a Primera División con La Rosaleda como primera protagonista
La Rosaleda arranca este fin de semana la gran final del play off de ascenso a Primera División. ¿Quién se lo hubiera imaginado durante el mes de noviembre? Pues el Málaga CF va a ser uno de los dos finalistas con el Almería en el otro lado del terreno de juego para competir por la tercera y última plaza rumbo a la máxima categoría. Precisamente, en el derbi andaluz más importante de la temporada.
Ambos equipos llegan después de haber superado sus correspondientes semifinales. Primero lo hicieron los de Rubi con un resultado global de 4-3 frente al Castellón, mientras que los de Funes vencieron a Las Palmas por 2-1. Así que ahora el tercer y el cuarto clasificado de la temporada regular en LaLiga Hypermotion 2025/26 se ven las caras y solo uno de ellos alcanzará la gloria de Primera División.
Horario
El partido, correspondiente a la ida de la gran final por el play off de ascenso a Primera División, se celebrará este domingo a partir de las 21.00 horas. Antes, a las 19.00 horas, será cuando la afición se agolpe en los alrededores del estadio para darle ese último impulso de la temporada en el encuentro clave frente al Almería.
Televisión
Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.
Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped del estadio de Martiricos.
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