Tres ejemplos de ascenso desde la cuarta plaza que ilusionan al Málaga CF para volver a Primera

El Málaga CF emprende desde este domingo la etapa reina por el ascenso a Primera División. Es una eliminatoria a todo o nada contra el Almería en esta final del play off en la que el ganador va a acompañar el próximo curso al Racing de Santander y al Deportivo de La Coruña en la máxima categoría. Es una eliminatoria entre el tercer y el cuarto clasificado, pero son varios los precedentes que impulsan a los blanquiazules a confiar en la gesta.

Desde que el formato moderno de la promoción quedó instaurado con los equipos clasificados entre la tercera y la sexta posición, desde la temporada 2010/11, tres clubes han logrado subir después de terminar la liga regular en la cuarta plaza: la UD Las Palmas en 2015, el Deportivo Alavés en 2023 y el RCD Espanyol en 2024. Tres precedentes distintos, tres supervivencias a una eliminatoria límite y una enseñanza de que todo es posible.

Las Palmas 2015

El primer gran precedente es el de la UD Las Palmas en 2015. El conjunto canario terminó cuarto y se enfrentó en la final al Real Zaragoza, que había sido sexto. La eliminatoria parecía cuesta arriba después del 3-1 de la ida en La Romareda, pero el Estadio de Gran Canaria sostuvo la remontada hasta el final. Roque Mesa abrió el camino y Sergio Araujo marcó el 2-0 definitivo a seis minutos del final, teniendo la ventaja del desempate por la clasificación.

El Alavés 2023, el espejo más parecido

Si hay un precedente especialmente a seguir para el Málaga CF es el del Deportivo Alavés de 2023. También fue cuarto. También se midió en la final a un tercero, el Levante, como ocurre ahora con el Almería y también tuvo que resolver la eliminatoria lejos de casa, en un campo con ventaja clasificatoria para el rival. El 0-0 de la ida en Mendizorroza dejó todo pendiente del Ciutat de Valencia, donde el ascenso se decidió en el minuto 129 con un penalti transformado por Asier Villalibre.

La Rosaleda volverá a llenarse el domingo para la final del play off. / Álex Zea

El Espanyol 2024

El tercer antecedente es más reciente. El Espanyol acabó cuarto en la temporada 2023/24 y se jugó el ascenso ante el Real Oviedo, sexto clasificado. Los asturianos tomaron ventaja en la ida, pero el equipo perico respondió en la vuelta con un 2-0 en Cornellà, impulsado por un doblete de Javi Puado antes del descanso.

Son los tres antecedentes que demuestran, especialmente el del Alavés, que el Málaga CF puede obrar su particular gesta por el ascenso a Primera División. Las posibilidades están ahí y Funes y 'los bichos' van a luchar con todo por cumplir el sueño de toda una ciudad. La Rosaleda marcará este domingo el inicio del camino y será el UD Almería Stadium quien decida finalmente quién de los dos equipos termine de completar la máxima categoría.