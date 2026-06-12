La UD Almería, el último escalón que separa al Málaga CF del ascenso a Primera

La UD Almería se ha convertido en el último escalón que separa al Málaga CF de volver a ser, ocho años después, de Primera División. Será un derbi andaluz el que protagonice la gran final por el ascenso a la máxima categoría. Primero en La Rosaleda y después en el UD Almería Stadium, cumpliendo con su temporada regular tras quedar tercero y cuarto clasificado, respectivamente. Así que el reto para Funes y 'los bichos' es durísimo.

Lo cierto es que, en cualquier otro escenario, los de Rubi serían muy favoritos. ¿Cómo no pensarlo de un equipo que puede alinear sin despeinarse a Arribas, Embarba, Baptistao y De la Fuente? Solo para empezar, todos ellos suman 590 encuentros en Primera División. Si unimos a Andrés Fernández a la cuenta, los registros aumentan hasta los 784 encuentros. Es una plantilla destinada a subir cuanto antes después del fracaso del anterior curso, pero mucho ojo a este Málaga CF.

Un ataque de Primera

Los números del rival son lo que son, impresionantes, a la altura de la inversión realizada en su plantilla. Ha firmado 81 goles en temporada regular a los que hay que sumar los cuatro de la semifinal frente al Castellón. 85 en 44 encuentros, prácticamente dos por encuentro. Precisamente, viste de rojiblanco Sergio Arribas, el único jugador que registró mayor número de goles en LaLiga Hypermotion que Chupe. 26 del madrileño por 25 del cordobés del Málaga CF.

La artillería ofensiva es el gran peligro del equipo de Rubi. Además del pichichi de Segunda División, también suman cifras importantes Embarba (16), Baptistao (9) y De la Fuente (5). Este último, aunque sea el que menos dianas haya registrado, ya dio dolores de cabeza en el último encuentro frente al Málaga CF con un duelo muy físico para Murillo y Montero.

En el otro lado de la ecuación, los rojiblancos fueron el tercer equipo de la categoría con más goles recibidos (63). El Mirandés (69) y la Cultural Leonesa (68) son los únicos que empeoraron los números, ambos descendiendo a Primera Federación.

Los jugadores del Almería celebran el gol de Arribas en el play off. / LaLiga

Final de play off

Tampoco llega el Almería pletórico de sensaciones a nivel de fútbol. Sí enaltecido a nivel moral después de ese 3-2 frente al Castellón con el gol de Dzodic en el tiempo de descuento de la segunda parte para evitar la prórroga. De hecho, apenas ha ganado dos partidos de los últimos seis. Fue contra el Valladolid (1-0) y el último del play off contra los de Pablo Hernández. A partir de ahí, 0-0 ante el Burgos, 1-2 frente a Las Palmas, 3-1 contra el Sporting y 1-1 en la ida de la semifinal.

Ahora bien, no es un equipo que funcione a través de sensaciones. Puede limitarse a frenar los intentos rivales y a hincar el diente con un par de ocasiones. Pese al talento de los nombres que componen su plantilla, dominan a base de la grandísima pegada que tienen, no gracias a la posesión y el dominio del balón. ¿Ha llegado el mejor Almería al play off? No, pero siguen siendo igual de peligrosos.

Nelson Monte, en un partido de esta temporada con el Almería. / LaLiga

Nelson Monte

Todo apunta a que enfrente no va a estar Nelson Monte, exjugador del Málaga CF y ahora en las filas del Almería. Abandonó las filas de Martiricos el pasado verano para ser importante en el equipo rojiblanco, aunque su temporada ha estado notablemente lejos de lo esperado. Por lo pronto, no parece que vaya a estar en el once inicial de la final, ni siquiera que vaya a ser una opción para Rubi salvo si las condiciones físicas le obligan.

El exmalaguista jugó con más o menos regularidad hasta que el Racing le endosó un durísimo 5-1 al Almería. Entonces, el técnico catalán cambio de centrales. Monte acumuló cinco partidos seguidos sin vestirse de corto, regresó al césped el pasado 24 de mayo frente al Sporting de Gijón, aunque volvió a quedar señalado por ese 3-1 para quedarse sentado, parece que definitivamente.

Lo tiene todo para ser una final del play off de ascenso memorable. Por estilo y por números, habrá goles de forma asegurada. El Almería sería favorito en cualquier escenario, pero nadie se atreve a descartar al Málaga CF más ilusionante de los últimos tiempos.