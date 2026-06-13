Play off de ascenso
Los Ayuntamientos de Málaga y Almería piden paz a los aficionados antes de la batalla por el ascenso
Ambas administraciones piden responsabilidad y civismo a los aficionados para vivir la final como una fiesta del fútbol que enorgullezca a las dos ciudades
Los Ayuntamientos de Málaga y Almería han emitido un comunicado conjunto con motivo de la final del play off de ascenso a Primera División que enfrentará a ambos equipos en el que hacen un llamamiento a la responsabilidad, el civismo y el respeto entre aficiones. Ambas instituciones confían en que los seguidores malaguistas e indálicos ofrezcan un ejemplo de deportividad dentro y fuera de los estadios durante una eliminatoria que consideran una gran fiesta del fútbol y un motivo de orgullo para las dos ciudades.
Comunicado de los Ayuntamientos de Málaga y Almería
Los Ayuntamientos de Málaga y Almería, ante los dos partidos de la final del play-off de ascenso a Primera División –LaLiga EA Sports– entre el Málaga Club de Fútbol y la Unión Deportiva Almería, queremos trasladar un mensaje de respeto, convivencia y deportividad a ambas aficiones.
Para nuestras ciudades es un motivo de orgullo que dos equipos andaluces sean protagonistas de una cita tan importante para el fútbol español. Málaga y Almería comparten mucho más que esta rivalidad deportiva puntual: nos une nuestra identidad mediterránea y andaluza, nuestros valores y una misma forma de entender el deporte como espacio de encuentro, convivencia y respeto.
Por ello, estamos convencidos de que ambas aficiones volverán a demostrar que es posible vivir con pasión y entusiasmo el apoyo a los colores de cada equipo desde la deportividad, el compañerismo y el respeto mutuo, y que ofreceremos un ejemplo del mejor espíritu deportivo.
Animamos a todos los aficionados y aficionadas a disfrutar de esta gran fiesta del fútbol con responsabilidad y civismo. De esta forma, contribuiremos entre todos a que esta eliminatoria sea recordada por el ambiente ejemplar dentro y fuera de los estadios.
Málaga y Almería, unidas por el deporte y por los valores que representa.
Fechas y horarios de la final del play off de ascenso
Rojiblancos y blanquiazules, tercer y cuarto clasificado de la temporada regular de LaLiga Hypermotion 25/26, se disputarán la última plaza los días 14 y 20 de junio (ambos a las 21.00 horas) que les llevará a LaLiga EA Sports. El primer choque será en La Rosaleda, mientras que el duelo decisivo será en el UD Almería Stadium.
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