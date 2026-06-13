Desatada la locura con el Málaga CF en la ciudad

La ciudad de Málaga vive un estado de locura inigualable por su gran equipo de fútbol. Nos hemos acostumbrado a que haya 26.500 abonados -el récord del club-, a que La Rosaleda roce el lleno cada fin de semana o a que la afición sea protagonista en cada desplazamiento. Sin embargo, este play off de ascenso a Primera División del Málaga CF está enseñando de lo que la ciudad es capaz con un derroche de apoyo blanquiazul en cada rincón.

Es absolutamente imposible bajar a la calle en este momento y no ver una sola camiseta del Málaga CF. La gente va a comprar, va al gimnasio, va por el Paseo Marítimo o de compras y todo lo hace con la camiseta blanquiazul. Como si la ciudad hubiese sido consciente, sabiendo lo que está en juego, que este objetivo debe ser una cosa de todos y no algo exclusivo de los 30.000 que caben en La Rosaleda cada fin de semana.

Los vestidos de novias también llevan una camiseta del Málaga CF. / E. Fernández

Una ciudad con su equipo

Hay muchísimas campañas de promoción que están poniendo el germen de algo que no debe quedarse en una circunstancia efímera en el tiempo. Muchos colegios de la ciudad están promoviendo que los alumnos vayan a clase con la elástica de Martiricos. Las imágenes son verdaderamente emocionantes porque se trata de dejar una semilla y generar un sentimiento de pertinencia desde que son muy pequeños.

Hay multitud de cofradías de Semana Santa que han despeglado en su Casa Hermandad alguna bandera de apoyo al Málaga CF. Hay tiendas de vestidos de novias que han colocado a los maniquíes con una camiseta blanquiazul por encima del propio vestido. También llevan los colores las esculturas de Venus y Neptuno en el Puerto de Málaga.

Las culturas de Venus y Neptuno también portan elementos del Málaga CF. / Álex Zea

Ha sido importantísimo que esta vez se haya volcado con todo el Ayuntamiento. Ya presentó la campaña «Málaga con el Málaga» y los colores blanquiazules revisten muchas zonas de la ciudad, farolas por todo el centro de la ciudad, así como el túnel de la Alcazaba que reproduce cánticos malaguistas. Por ejemplo, muchos taxis llevan las banderas en sus ventanas, también las paradas de autobuses tienen la publicidad del partido o el metro.

Admiración local

«Nunca vi un ambiente igual en la ciudad. Málaga y su gente se merecen un final feliz y nos dejaremos la vida porque así sea», reconocía Larrubia, del barrio de La Luz, después de la victoria frente a la UD Las Palmas.

Funes se sumaba este viernes en rueda de prensa: «Lo de la ciudad ha sido una maravilla. Con Eneko hablaba esta mañana, me decía que es increíble lo que está disfrutando. Es lo que tiene vivir en la mejor ciudad del mundo. Por número de habitantes es muy difícil que pueda ocurrir en otras partes. Hay que disfrutar».

Admiración nacional

Gente que no es de la ciudad lo está palpando. El periodista Isaac Fouto estuvo presente en el encuentro frente a Las Palmas y esto decía a los medios de LaLiga: «Durante todo el día iba la gente con las camisetas del Málaga CF, toda la ciudad teñida de los colores del Málaga CF, todos los taxis con la bandera. Sí que me acuerdo de la época histórica de la Champions, pero esta ‘Malagamanía’ que estoy viendo con el equipo hacía años que no la veía en ningún sitio», a lo que añadía: «Toda la ciudad está volcada. De todo lo que he vivido, lo de Málaga me parece increíble».

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Todavía queda una semana, como mínimo, para seguir disfrutando de un ambiente inigualable en la ciudad. Este domingo será uno de los grandes momentos con el primer partido de la final en La Rosaleda. Es algo que no se había vivido nunca, camino de Primera División. La previa promete ser apoteósica y no solo hablamos del recibimiento, sino de también de toda la mañana repleta de camisetas blanquiazules porque Málaga se ha dado cuenta de que debe ser quien lleve al Málaga CF de vuelta a la máxima categoría.