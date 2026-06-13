El Málaga CF agota todas las entradas para la ida de la final por el ascenso a Primera División con la UD Almería

Todos saben lo que cuesta llegar hasta aquí y nadie quiere perderse el partido de este domingo, a las 21 horas. Sin embargo, las entradas para vivir en La Rosaleda el partido de ida de la final por el ascenso a Primera División ante la UD Almería ya tienen dueños. Menos de dos horas pasaron desde que se inició el segundo proceso de compra, que permitía a los abonados comprar hasta cuatro localidades para amigos y familiares, hasta que el Málaga CF colgó, a través de sus redes sociales, el 'no hay billetes'. Hasta más de 25.000 aficionados llegaron a estar en la cola online.

Preferencia total a los abonados del Málaga CF

Después de vivir una auténtica "fiesta del fútbol", como le gusta decir a Juanfran Funes, el pasado domingo en el choque decisivo ante la UD Las Palmas, Martiricos y su gente querían repetir. Con la cita de la final completa declarada de alto riesgo, una vez más volvieron a tener preferencia total los abonados malaguistas.

Los socios tuvieron desde el pasado jueves a las 10.00 horas en taquillas y 12.00 horas online hasta las 09.00 horas del sábado para realizar sus respectivas compras. Cuando acabó ese plazo se liberaron aquellas localidades que no se ocuparon y empezó el segundo proceso a partir de las 12.00 horas, aunque esta vez abierto únicamente online y exclusivamente para los abonados. Cada uno pudo aplicar su descuento habitual del 10% hasta en dos entradas, pudiendo adquirir un máximo de cuatro localidades.

El público general, sin entradas

De esta forma, el público general no pudo optar a conseguir entradas para la cita que lleve a los blanquiazules lo mejor colocados posibles al choque decisivo en Almería. Tampoco la afición de la UD Almería pudo intentarlo más allá de los tickets cedidos al conjunto indálico para la zona visitante.

El UD Almería Stadium también estará lleno

El partido de vuelta del próximo sábado 20 de junio (21.00 horas) no va a dejar tampoco huecos libres. El conjunto almeriense confirmó el pasado viernes que el UD Almería Stadium ya no tiene entradas disponibles. Sólo habría posibilidad de adquirir localidades si los abonados locales que no pudieran acudir al partido decisivo por ascender a LALIGA EA SPORTS liberaran sus asientos.

Los encuentros del play off están incluidos en el abono de la UD Almería, pero como en ocasiones anteriores, la entidad ha dado preferencia a sus abonados para que puedan comprar entradas para amigos y familiares.