Play off de ascenso
Esto es lo que pasa si Málaga CF y UD Almería empatan en el play off de ascenso a Primera División: Factor campo y prórroga sin penaltis
Al contrario que en la eliminatoria anterior contra la UD Las Palmas, en la que el equipo de Juanfran Funes tenía la ventaja de jugar la vuelta en casa y de ascender directamente si la eliminatoria acaba en empate, tras la prórroga, en este caso ese privilegio es para la UD Almería
La UD Almería (3º), Málaga CF (4º), UD Las Palmas (5º) y CD Castellón (6º) fueron los cuatro equipos clasificados para disputar las eliminatorias por el ascenso a Primera División. Tras superar las semifinales, los indálicos y los malaguistas se medirán ahora en la gran final, una eliminatoria también a doble partido que decidirá qué equipo acompaña al Racing de Santander y al Deportivo de La Coruña en la máxima categoría del fútbol español.
Ventaja de campo para la UD Almería: ¿qué significa?
Este domingo 14 de junio (21.00 horas) se disputará el duelo de ida, esta vez en La Rosaleda. Dicho choque no será definitivo pero sí de especial importancia para plantarse en la provincia vecina con el mejor balance global posible.
Además de disputar el encuentro de vuelta decisivo en el UD Almería Stadium, arropado por su afición, la gran ventaja de la que dispondrá el conjunto rojiblanco llegará en caso de que la eliminatoria termine igualada tras los 120 minutos de juego del segundo partido, que se disputará el próximo sábado 20 de junio a las 21.00 horas.
La UD Almería (74) finalizó la fase regular en tercera posición con un punto más que el Málaga CF (73), cuarto clasificado. Por ello, si al término de la prórroga del encuentro de vuelta el resultado global de la eliminatoria continúa empatado, no habrá tanda de penaltis. El reglamento establece que, en caso de igualdad tras el tiempo extra, avanzará o ascenderá el equipo mejor clasificado durante la liga regular.
De esta forma, la ventaja clasificatoria que evita los lanzamientos desde el punto de penalti y otorga la victoria al equipo con factor campo favorece en esta ocasión a la UD Almería.
El Málaga CF no necesitó esa ventaja ante Las Palmas
Cabe recordar que en las semifinales esta misma ventaja correspondía al Málaga CF frente a la UD Las Palmas, ya que los blanquiazules finalizaron la temporada regular por delante del conjunto canario. Sin embargo, el equipo malaguista no necesitó ampararse en ese criterio para alcanzar la final.
Tras imponerse por 0-1 en el partido de ida disputado en Gran Canaria y empatar 1-1 en La Rosaleda, el resultado global de la eliminatoria fue favorable al conjunto boquerón, que selló su clasificación para la final por el ascenso a Primera División sin necesidad de llegar a una situación de desempate tras la prórroga.
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