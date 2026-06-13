Play off de ascenso a Primera División: Así ha sido el cara a cara entre el Málaga CF y la UD Almería esta temporada 2025-2026

El Málaga CF y la UD Almería jugarán a partir de este domingo 14 de junio una eliminatoria a ida y vuelta por el puesto restante de ascenso a Primera División. Boquerones e indálicos han demostrado a lo largo de la Fase Regular de LaLiga Hypermotion estar en disposición de dar el salto a la elite del fútbol español, aunque el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña solo esperan a un compañero más.

Triunfos repartidos

Lo cierto es que mirar a lo ocurrido en las 42 jornadas ligueras no es para nada determinante con lo que pasará en el play off de ascenso. Sin embargo, echar la vista atrás puede dar contexto de lo que se espera en una cita que, sin duda, no dejará indiferente a nadie. La gran final medirá a la UD Almería y al Málaga CF. Durante la campaña, los malagueños ganaron el choque en su casa, al igual que los indálicos hicieron lo mismo, hace pocas semanas, en la suya.

Málaga CF 2-1 UD Almería

El Málaga CF recibió en la jornada 19 a un UD Almería que llegaba tercero con 32 puntos. Mientras, los de Martiricos, que manejaban 23 créditos en la undécima posición, consiguieron sumar los 3 de la victoria. La lluviosa cita dejó un importante 2-1 que cerraba, el 21 de diciembre, los duelos del 2025 con una racha de tres triunfos y dos empates en Liga desde la llegada de Funes.

El Málaga CF ganó 2-1 en la jornada 19 ante la UD Almería. / LaLiga

Los de Martiricos se adelantaron gracias a un robo de balón en la línea de fondo de Chupe, que dejaba solo a un Dani Lorenzo, que marcaba por segundo partido consecutivo. Los blanquiazules se fueron al descanso tras una gran primera parte en la que acompañaron resultado y sensaciones.

Sin embargo, los rojiblancos consiguieron empatar la contienda desde el punto de penalti con un disparo de Arribas. Pero Chupe acabó aprovechando un rebote de Niño y colocando el definitivo 2-1. El Málaga CF no se vino abajo, siguió ganando muchos duelos en campo rival y en campo propio y el Almería acabó aprisionado atrás.

UD Almería 3-2 Málaga CF

El panorama para los malagueños había cambiado completamente la siguiente vez que se vieron las caras con los almerienses. En la jornada 36, el 19 de abril, fue el turno de viajar a tierras indálicas, cuyos locales seguían llegando terceros -aunque ya con 64 puntos- pero con los de Funes dentro de los puestos de play off (5º, 60 puntos). El choque, calificado al igual que esta próxima final por el ascenso como de "alto riesgo", se decidió en el descuento.

La UD Almería ganó 3-2 al Málaga CF en su casa. / LaLiga

La primera mitad se tradujo con protagonismo repartido y un marcador que no se movió. Pero, tras el parón, encontró espacios entre líneas Embarba, abrió a banda, conectó con De la Fuente y en el primer error de la temporada que cometió Murillo, que no pudo entrar con mucha contundencia, se la devolvió a Embarba para poner el 1-0. Los blanquiazules se encontraban con el portero rival y los rojiblancos con otro gol del mismo protagonista.

La entrada de Niño y Ochoa por Dorrio y Rafa renovó aires. Cogió la pelota el internacional por Irlanda, se marchó hacia dentro y el '21' desde muy lejos puso el 2-1. Funes volvió a mover el árbol: se marcharon Montero y Joaquín para dar entrada a Galilea y Haitam. Después de ser baja muchos meses, el extremo marroquí recibió el balón, perfiló la zurda y colocó el 2-2.

Sin embargo, en el tiempo de descuento, Baptistao terminó dando la estocada (3-2) antes de que Chupe empatara sin éxito al estar en fuera de juego.

Fechas y horarios de la final del play off

El play off de ascenso entre el Málaga CF y la UD Almería comenzará este domingo 14 de junio, a las 21.00 horas, con el partido de ida, que se jugará en La Rosaleda. El desenlace de esta eliminatoria se conocerá el sábado 20 de junio, a partir de las 21.00 horas, en este caso en el UD Almería Stadium.