Rubi, entrenador del Almería, antes de visitar al Málaga CF: "Me preocupa bastante poco el ambiente que haya en La Rosaleda, estamos acostumbrados a eso"

Rubi no quiere distracciones antes de la primera batalla por el ascenso. El entrenador de la UD Almería compareció este sábado en la previa del partido de ida de la final del play off ante el Málaga CF, que se disputará este domingo en La Rosaleda, y dejó un mensaje claro: su equipo llega preparado, con hambre y con plena conciencia de la dificultad que tendrá enfrente. El técnico catalán elogió al conjunto blanquiazul y avisó de su capacidad para generar peligro cuando consigue imponer su fútbol.

Carga emocional

El preparador del equipo almeriense explicó que el grupo trabaja en controlar la carga emocional de una cita de máxima tensión. No es un partido más, pero tampoco quiere que el escenario paralice a sus jugadores. “Estamos intentando manejar más el tema de la presión, con la relatividad de que es un partido de fútbol y que nos tiene que cargar de más para poder hacer lo que nosotros queremos. Pero por lo demás, ilusión, hambre, ganas, deseo de vivir el momento, deseo de generar otra vez historia”, afirmó.

Los jugadores del Almería celebran el gol de Arribas en Castalia. / LFP

El Almería visitará una Rosaleda que presentará un lleno absoluto y que volverá a empujar al Málaga en una de esas noches grandes que tanto identifican al estadio de Martiricos. Rubi, sin embargo, aseguró que el ambiente no es un aspecto que le preocupe especialmente. Respeta la fuerza de la grada malaguista, pero considera que su vestuario está acostumbrado a jugar en campos exigentes y bajo presión.

La Rosaleda no es un problema

“Sabemos que la afición rival con deportividad va a apretar y que va a intentar animar mucho a su equipo. Pero bueno, eso es una cosa que estamos bastante acostumbrados. A veces el número no es tan importante, porque los 15.000 que había en Castellón hacían mucho ruido también. Eso me preocupa bastante poco”, señaló el técnico rojiblanco, que espera un recibimiento intenso, pero dentro de los cauces de la deportividad.

Rubi también quiso alejar a su equipo del papel de favorito. El Almería llega a la final con una plantilla de enorme potencial y con experiencia en escenarios de máxima exigencia, pero el entrenador no compra etiquetas ni discursos externos. A su juicio, el play off no entiende de supuestas jerarquías previas y exige competir cada minuto con máxima concentración.

¿Quién es el favorito?

“El tema favoritismo ya lo tenemos totalmente olvidado. Sabemos que aquí o picas pico y pala fuerte los 180 o 210 minutos o no hay ninguna posibilidad con el Málaga, con el Burgos ni con la Cultural Leonesa. Esto lo tenemos nosotros muy claro. Somos una plantilla más, muy buena, con muy buenas cosas, pero también tenemos otros déficits de otras situaciones que otros equipos tienen y nosotros no”, consideró.

El mensaje del entrenador del Almería estuvo marcado por el respeto hacia el Málaga. Rubi entiende que el conjunto blanquiazul no ha llegado a la final por casualidad y destacó su capacidad para hacer daño desde el juego. De ahí su advertencia antes de pisar La Rosaleda: el Málaga, “con juego, te hace bastantes cosas”. Una frase que resume bien la mirada del técnico visitante sobre el equipo de Sergio Pellicer, competitivo, reconocible y capaz de crecer al ritmo de su afición.

El Málaga CF perdió en Almería 3-2 pero ganó en La Rosaleda 2-1. / LaLiga

Elogios a su afición

El entrenador del Almería tuvo palabras de elogio para la afición rojiblanca: “Se está dejando la vida con nosotros, el ambiente que se ha generado es fantástico y no nos gustaría más que poder traernos un buen resultado de Málaga para darles una satisfacción”.

Rubi descartó a André Horta, por su dolencia muscular. Los demás, todos disponibles, aunque alguno con ligeras molestias que se superan “con la ilusión, con las ganas de hacer historia, con el hambre por ganar. Estamos a tope y lo único que tenemos que manejar más es la presión”.