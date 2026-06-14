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La afición del Málaga CF desborda La Rosaleda en un recibimiento histórico por el ascenso

La ciudad se unió en un ambiente de euforia y sentimiento blanquiazul para arropar al conjunto de Funes en su camino hacia Primera División

La afición del Málaga CF desborda La Rosaleda en un recibimiento histórico por el ascenso

La afición del Málaga CF desborda La Rosaleda en un recibimiento histórico por el ascenso

Nuria Mena

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Nuria Mena

Nuria Mena

La previa del encuentro de ida de la final por el ascenso a Primera División estuvo marcada por un ambiente espectacular de ilusión, confianza y sentimiento blanquiazul que acompañó a La Rosaleda desde horas antes del comienzo del choque.

Imágenes del recibimiento de la afición del Málaga CF al equipo a su llegada a La Rosaleda antes del crucial partido contra el UD Almería

Imágenes del recibimiento de la afición del Málaga CF al equipo a su llegada a La Rosaleda antes del crucial partido contra el UD Almería

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La afición del Málaga CF desborda La Rosaleda en un recibimiento histórico por el ascenso / Gregorio Marrero

Previa del nivel de una final

A las 19.00 horas llegó uno de los momentos más esperados de un domingo para la historia de Martiricos. La recta de Tribuna volvió a convertirse en un auténtico corredor blanquiazul para recibir al autobús del Málaga CF. Banderas, bufandas, bengalas y cánticos acompañaron a los futbolistas en los metros finales antes de acceder a La Rosaleda, en una imagen que volvió a poner de manifiesto la enorme conexión existente entre el equipo y su afición. Momentos antes de la aparición del autobús por los aledaños del estado, la Banda del Cautivo acompañó de forma emotiva a todos los hinchas.

Último recibimiento de la temporada 2025/26 en La Rosaleda

El malaguismo respondió una vez más en masa, superando incluso las expectativas generadas durante la semana. Si en la semifinal frente a Las Palmas ya se vivió una movilización extraordinaria, que superó la vivida ante el Castellón y Racing, en esta ocasión los seguidores boquerones volvieron a elevar el listón para demostrar que la ciudad está completamente volcada con el sueño del ascenso.

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Fue el cuarto gran recibimiento de la temporada y el encargado de cerrar un ciclo que ha dejado imágenes imborrables para la historia del club. El templo malagueño vivió así una de esas tardes que refuerzan el sentimiento de pertenencia y la identidad de una afición que nunca ha dejado de creer. Con el ascenso a Primera División en juego, el malaguismo volvió a demostrar que está dispuesto a empujar hasta el último minuto para acompañar al equipo en un reto que puede marcar el futuro deportivo de la ciudad. Vuelve a tocar cumplir sobre el césped.

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La afición del Málaga CF desborda La Rosaleda en un recibimiento histórico por el ascenso, en imágenes

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