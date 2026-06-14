Play off
La afición del Málaga CF desborda La Rosaleda en un recibimiento histórico por el ascenso
La ciudad se unió en un ambiente de euforia y sentimiento blanquiazul para arropar al conjunto de Funes en su camino hacia Primera División
La previa del encuentro de ida de la final por el ascenso a Primera División estuvo marcada por un ambiente espectacular de ilusión, confianza y sentimiento blanquiazul que acompañó a La Rosaleda desde horas antes del comienzo del choque.
Previa del nivel de una final
A las 19.00 horas llegó uno de los momentos más esperados de un domingo para la historia de Martiricos. La recta de Tribuna volvió a convertirse en un auténtico corredor blanquiazul para recibir al autobús del Málaga CF. Banderas, bufandas, bengalas y cánticos acompañaron a los futbolistas en los metros finales antes de acceder a La Rosaleda, en una imagen que volvió a poner de manifiesto la enorme conexión existente entre el equipo y su afición. Momentos antes de la aparición del autobús por los aledaños del estado, la Banda del Cautivo acompañó de forma emotiva a todos los hinchas.
Último recibimiento de la temporada 2025/26 en La Rosaleda
El malaguismo respondió una vez más en masa, superando incluso las expectativas generadas durante la semana. Si en la semifinal frente a Las Palmas ya se vivió una movilización extraordinaria, que superó la vivida ante el Castellón y Racing, en esta ocasión los seguidores boquerones volvieron a elevar el listón para demostrar que la ciudad está completamente volcada con el sueño del ascenso.
Fue el cuarto gran recibimiento de la temporada y el encargado de cerrar un ciclo que ha dejado imágenes imborrables para la historia del club. El templo malagueño vivió así una de esas tardes que refuerzan el sentimiento de pertenencia y la identidad de una afición que nunca ha dejado de creer. Con el ascenso a Primera División en juego, el malaguismo volvió a demostrar que está dispuesto a empujar hasta el último minuto para acompañar al equipo en un reto que puede marcar el futuro deportivo de la ciudad. Vuelve a tocar cumplir sobre el césped.
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