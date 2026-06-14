Posibles alineaciones del Málaga CF - UD Almería, ida de la final del play off de ascenso

Málaga CF y UD Almería inician este domingo, a partir de las 21.00 horas, la última eliminatoria por el ascenso a Primera División. No habrá más a partir de aquí. Han tenido que superar 42 jornadas de temporada regular y un cruce de semifinales durísimo para plantarse en la gran final. La Rosaleda servirá de punto de partida y Funes y Rubi tienen en su mano las últimas respuestas.

Málaga CF

El equipo blanquiazul llega a este partido con un día menos de descanso después de vaciarse el miércoles contra Las Palmas -el Almería lo hizo el martes ante el Castellón-. Ochoa salió de inicio en Gran Canaria, Joaquín regresó a la titularidad en la vuelta en Málaga y la pregunta ahora es clara: ¿habrá alguna rotación en los de Martiricos?

Funes siempre tiene algo guardado y lo cierto es que ahora empieza un partido completamente distinto en el que habrá bastantes goles. ¿Se va a reservar a Chupe para dar entrada a Niño, con las piernas más descargadas? ¿Ochoa será un nuevo recurso? ¿La energía de Rafa Rodríguez de inicio? No va a haber demasiados cambios pese a haber jugado tres partidos en ocho días, aunque alguno podría haber.

UD Almería

Tampoco se esperan grandes revoluciones por parte de un Rubi que tiene bastante claro cuál es el plan a seguir. Es el once inicial de plenas garantías que le ha traído hasta la final. De hecho, cuando ha cambiado de dibujo en alguna ocasión es cuando el Almería ha reducido sus prestaciones y ahora a dos partidos de estar en Primera...

El que no apunta a pisar el césped de La Rosaleda es Nelson Monte. El portugués, jugador del Málaga CF hasta el pasado verano, ha sido uno de los grandes señalados en este final de temporada, especialmente en el 3-1 frente al Sporting de Gijón. Solo una molestia física por parte de alguno de sus compañeros podría devolver a la que fue su casa durante dos años.