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Otro árbitro con polémica para el Málaga CF-UD Almería de la final del play off: Lax Franco
El colegiado murciano es el encargado de impartir justicia este domingo, a partir de las 21.00 horas, en un estadio como La Rosaleda en el que ya ha dejado varias veces algunas frustraciones
Salvador Lax Franco ha sido el árbitro asignado para dirigir este domingo, a partir de las 21.00 horas, el Málaga CF-UD Almería, la ida de la final por el ascenso a Primera División. Partido muy difícil para cualquier colegiado con todo lo que hay en juego, también para él que se juega estar el próximo curso en la máxima categoría, pero lo cierto es que el murciano acostumbra a dejar polémica contra el equipo blanquiazul.
Lax Franco es un protagonista recurrente en los partidos del Málaga CF. Ejemplos en los que perjudicó o pudo hacerlo con los blanquiazules hay varios e importantes. Todo empezó en La Romareda, durante la temporada 2024/25, con una roja insultante a Kevin. El malagueño tuvo un choque con Marc Aguado, llegando ambos con las piernas recogidas, y fue el ahora jugador del Córdoba el que se llevó la roja. Incluso llamó el VAR al colegiado, pero no hubo cambio de opinión alguno.
Partido entre el Huesca y el Málaga CF (1-0) del mismo año. El murciano señaló un penalti irrisorio cuando, precisamente, Nelson Monte le tapaba un disparo a Joaquín Muñoz con la parte trasera del hombro. El colegiado pitó la pena máxima creyendo que le había dado en la mano y, además, le enseñó la tarjeta amarilla al portugués. Al menos, el VAR le llamó y tuvo que retractarse de su decisión después de ver las imágenes.
Unos meses antes, turno del Málaga CF 1-0 Tenerife. Los locales pidieron dos penaltis y los visitantes uno más y fuera de juego en el gol. Esta temporada también sacó de quicio a La Rosaleda en el 2-2 frente al Granada de la jornada 4 por el criterio a la hora de señalar faltas. Arbitró por última vez a los de Funes frente al Cádiz, pero aquella clase magistral por 0-3 dejó sin efecto alguno las decisiones de Lax Franco.
Protagonista del Burgos-Almería
No obstante, viene de ser protagonista en favor del Almería hace solo un mes. Precisamente, en un partido muy importante como era frente al Burgos. Después de varios rechaces, el balón impacto en la mano de Bonini dentro del área, que tenía su brazo en posición completamente horizontal. Lax Franco no señaló penalti, lo llamó el VAR y el murciano se mantuvo en la decisión de no señalar penalti. Unos días después, el CTA confirmó que aquello debería haber sido pena máxima para el Burgos.
Resultados previos
Los precedentes del Málaga CF con Lax Franco tienen dos victorias (1-0 contra el Tenerife, 2024/25, 0-3 frente al Cádiz, 2025/26), dos empates (0-0 contra el Zaragoza, 2024/25, y 2-2 contra el Granada, 2025/26) y dos derrotas (0-3 en la visita del Elche en 2024 y 1-0 frente al Huesca, 2024/25).
El balance rojiblanco es positivo en Segunda División: tres victorias (2-1 ante el Racing de Ferrol; 2024/25; y 3-1 contra el Eibar y 5-1 contra la Real Sociedad B esta temporada) y dos empates (0-0 con el Huesca, 2024/25, y 0-0 ante el Burgos este curso). La única derrota del Almería se produjo este pasado mes de diciembre, en Copa del Rey, frente al Eldense (1-0).
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