Málaga CF y UD Almería aplazan hasta el próximo sábado la sentencia por el ascenso a Primera (0-0)

Tendrá que ser el UD Almería Stadium el próximo sábado 20 quien decida si el Málaga CF o el Almería va a subir a Primera División. Para sorpresa de todo el mundo, con dos de los grandes equipos goleadores de LaLiga Hypermotion sobre el césped de Martiricos, La Rosaleda dejó la ida de la gran final por el ascenso en 0-0. Quedan 90 o 120 minutos más de eliminatoria y la confianza hay que mantenerla intacta. Eso sí, subir pasa únicamente por ganar.

No ha podido ser como local, pero tendrá que ser a 200 kilómetros de distancia. El malaguismo se encargó de recordarlo una vez sonó el pitido final: "Sí se puede". Y se va a poder porque los fuegos artificiales justo antes del inicio o el empuje del malaguismo van a vivir tanto en nuestras cabezas que estos jugadores viajarán a la ciudad indálica recargados de energía. Por el momento, este 0-0 es favorable a los rojiblancos por el desempate de la clasificación.

Ocasiones y peligro

El partido tuvo un ritmo impresionante para empezar. En el minuto 2 ya estaba Embarba probando a Alfonso Herrero y en la acción siguiente estrelló Dotor un balón en la defensa rival. Una declaración de intenciones por parte de ambos. En realidad, no fue una sorpresa para nadie con dos de los grandes goleadores de Segunda. El Málaga CF no le salió con miedo al encuentro. Sí con personalidad y cambios como Niño, Rafa Rodríguez y Ochoa sobre el campo.

Había una batalla en cada centímetro cuadrado del césped, una inquietud en la silla cada vez que alguien superaba la línea de presión. Murillo le quitó a Arnau un uno contra uno frente Alfonso, mientras que el colegiado poner en advertencia el partido de Rafita con una amarilla muy temprana. Justo antes, se la había perdonado a Chirino después de ponerle a temblar la tibia a Ochoa.

A partir del minuto 25, se empezó a poner muy serio el partido. Primero advirtió el Málaga CF con Niño. Rafa Rodríguez envió un gran balón a la carrera de Dotor y este encontró en el punto de penalti al gaditano, que al primer toque le mandó la pelota a Andrés Fernández. Respondió el Almería. También Dotor perdió un balón, recuperó Arribas y, después de que la defensa blanquiazul evitara varios intentos desde la frontal, fue Dopy quien rozó el palo.

Control del encuentro

Se dieron una pequeña tregua los equipos para dar paso a esas pequeñas intervenciones de Lax Franco. Por ejemplo, paró el juego por unas molestias de Embarba, una vez la posesión era de los de Funes, cuando el Almería había decidido no echar el balón fuera. Niño volvió a poner en peligro la portería rival. Rafa volvió a probar la larga distancia, pero el descanso llegó para rebajar las pulsaciones.

Ya llevaba calentando un rato y Joaquín saltó a La Rosaleda con el inicio de la segunda parte, por Ochoa. Empezaron a conectar Puga y Larrubia en la banda derecha, aunque se le escapó un disparo a Dotor. La banda izquierda del Málaga CF estaba reuniendo todo el peligro. Esta vez, el '11' malagueño pecó de generoso dentro del área después de haberse marchado de Chirino. Dani Lorenzo también había buscado la portería desde aquella zona.

Funes volvió a mover el árbol en busca de encontrar algo diferente por un gol. Entraron Izan Merino y Chupe por Rafa Rodríguez y Niño. Sin embargo, era Joaquín el más inspirado. Otra vez un doblete regate le plantó donde más le gusta para obligar a Andrés Fernández a estirarse. No obstante, el partido parecía ir a rachas, pesando mucho lo emocional. Por ejemplo, Dani Lorenzo siendo humano o Larrubia demasiado intermitente.

Málaga CF vs UD Almería, en imágenes / Gregorio Marrero

Al límite de fuerzas

Precisamente, se marchó el centrocampista marbellí para dar paso a Ramón con algo más de 10 minutos por delante. Tenía que ser el de Órgiva el que le diera más velocidad al fútbol del Málaga CF. Y había posesión blanquiazul durante muchos minutos. Sin embargo, bastaba una pérdida para que Melamed se quedara solo en la frontal y pusiera el balón rozando el palo. Una después, Embarba a las manos de Alfonso.

Parecían los de Funes notablemente cansados. El juego era demasiado horizontal, no había casi la intención de tirar y el Almería utilizaba todas las artimañas posibles para aguantar el 0-0 hasta la vuelta. En realidad, no necesitan marcar para ascender porque tienen a su favor el empate, previa prórroga, con la tercera plaza de la clasificación. Lobete fue el último recurso. Lax Franco el de los visitantes después de añadir solo cuatro minutos.

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Al final, 0-0 porque las piernas no dieron para generar nada más que eso. A unos no les dio y otros parecieron conformarse sabiendo que tienen la vuelta en su casa. Al menos, hay casi una semana para descansar y volver a tomar aire. Las cuentas están claras: ganar y solo ganar.