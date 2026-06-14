Las notas de los jugadores del Málaga CF en la ida de la final contra la UD Almería

El Málaga CF empató 0-0 frente al Almería y tendrá que ganar el próximo sábado para estar en Primera División. No acusó en exceso los nervios de una gran cita, pero sí echó de menos a sus grandes referencias en ataque. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (7) Muy fiable en las alturas ante un rival que se encargó con intención de colgar balones laterales. No tuvo demasiados deberes. Bien colocado y pendiente de algunos balones que se marcharon rozando el palo.

Puga (9) No tuvo demasiado protagonismo porque el juego se volcó por la izquierda. No se cansó de pedir la pelota en su carril. Estuvo pletórico en defensa ante los muchos atacantes que le fue plantando el Almería.

Murillo (8) Muy firme en el cuerpo a cuerpo con Miguel de la Fuente, es un ganador nato de duelos ante otros delanteros muy físicos. Se está viendo obligado a generar a través de sus conducciones y no está entre sus grandes virtudes.

Montero (7) La Rosaleda le recriminó algunas decisiones, aunque no se dejó llevar. Bien en defensa, algo peor con la pelota. Intentó conducir, pero se quedaba sin ideas con algunos metros recorridos. Terminó siendo muy horizontal.

Rafita (9) Resistencia brillante a una amarilla en el minuto 11 muy injusta. Rubi le puso a prueba, pero el malagueño estuvo muy firme. Con Ochoa cayendo al interior, fue protagonista absoluto en ataque, aunque sin terminar de decidir los centros.

Rafa Rodríguez (8) Titular por méritos propios. Empezó algo precipitado en el pase, aunque se encargó de robar muchísimos balones. Generó espacios con sus conducciones, además de probarse en ataque. Ocupó mucho campo.

Dani Lorenzo (7) Dejó alguna maravilla clásica de un jugador de su clase. El Almería cerró muchos espacios interiores y no pudo generar tanto entre líneas. Estuvo algo más errático de lo habitual, por eso sorprendió.

Dotor (7) Tuvo que ser el jugador que entró más en contacto con el balón en área rival, sin demasiada fortuna. Se dejó el alma para correr hasta el minuto 90. Algún error dejó expuesto al equipo con una ocasión de peligro para el rival.

Ochoa (5) De vuelta a la titularidad por Joaquín. Le faltan quilos para defender ante rivales mucho más físicos. Le pone la garra, pero se marchan de él con contacto. Le faltó algo de desborde. Chirino le dejó una marca en la tibia.

Larrubia (6) Demasiado intermitente. Ni siquiera generó mucho peligro, el Málaga CF volcó mayoritariamente su juego. Pudo pesarle la responsabilidad emocional, estuvo entre lágrimas en la charla previa al encuentro.

Niño (6) Tuvo dos disparos y buenos controles de espaldas. El problema es que el equipo no le buscó tanto como quería o necesitaba. Se llegó a enfadar en algún momento por verse demasiado solo.

Suplentes

Joaquín (7) El que tuvo más inspiración en la segunda parte. En realidad, fue un tramo de 15 minutos. Probó desde la banda izquierda a Andrés Fernández y se le apagó la luz a partir de ahí.

Izan Merino (6) Le pidió algo más de velocidad de sus compañeros, pero las piernas pesaban en esa media hora con la que entró el malagueño. Intentó ser vertical con el balón.

Chupe (6) Entró mucho menos en contacto con el balón de lo que al Málaga CF le hubiese gustado. A penas un par de toques. Estuvo mayoritariamente fuera del área, lejos de la zona de peligro sin buscar algún centro.

Ramón (6) Entró con 10 minutos, pero no terminó de agilizar el juego. Es cierto que el Almería había cerrado prácticamente todos los espacios.