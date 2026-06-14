LaLiga Hypermotion
Los partidos del Málaga CF, jornada a jornada: Alineaciones, estadísticas, crónicas, resúmenes... y la clasificación
Repaso a la trayectoria del Málaga en la LigaHypermotion, jornada a jornada, así como la clasificación y los partidos que separan al Málaga CF del ansiado ascenso
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Un repaso a los partidos del Málaga CF esta temporada en LaLiga Hypermotion, con los resúmenes, las crónicas, las alineaciones y estadísticas, las fotos y las ruedas de prensa de cada jornada.
Los resultados del Málaga CF en LaLiga Hypermotion
Vuelta de la final por el ascenso
Ida de la final del playoff
Vuelta de las semifinales del playoff
Ida de las semifinales
42ª jornada
41ª jornada
40ª jornada
39ª jornada
38ª jornada
37ª jornada
36ª jornada
35ª jornada
34ª jornada
33ª jornada
32ª jornada
31ª jornada
30ª jornada
29ª jornada
28ª jornada
27ª jornada
26ª jornada
25ª jornada
24ª jornada
23ª jornada
22ª jornada
21ª jornada
20ª jornada
19ª jornada
18ª jornada
17ª jornada
16ª jornada
15ª jornada
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13ª jornada
12ª jornada
11ª jornada
10ª jornada
9ª jornada
8ª jornada
7ª jornada
6ª jornada
5ª jornada
4ª jornada
3ª jornada
2ª jornada
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