Funes, confía tras el empate del Málaga CF en La Rosaleda: "Estamos a un gol más que la UD Almería de jugar en Primera División"

El Málaga CF no consiguió sumar gol en La Rosaleda para encarar la vuelta de la final por el ascenso. Tampoco se adelantó en el marcador global la UD Almería. Juanfran Funes valoró el encuentro tras el partido en rueda de prensa. Positivo y remarcando la ilusión con la que afrontan un momento histórico en la hemeroteca blanquiazul.

El Málaga CF empató a 0 con la UD Almería en la ida de la final del play off. / Gregorio Marrero

Valoración del partido

"Esperábamos más goles. Ellos han hecho, a nivel defensivo, un trabajo muy bueno. Realmente estamos muy contentos. Estamos a un gol de jugar en Primera División. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que, dos años después, la mitad de los que estuvimos con el filial estamos a solo un gol, en Almería, de jugar en Primera División?

Ellos han intentado que no pasara nada. Tienen muchísimo talento; muchos de sus jugadores podrían estar en Primera División. No creo que vayan a plantear un partido como el de hoy. Habrá muchos más goles. No vamos a estar en una situación como la de hoy, en la que no se reanudaba rápido el juego y no pasaba nada. Tenemos que estar preparados para ese escenario.

Es muy ilusionante tenerlo tan cerca. A partir de ahí, recuperar bien. Veníamos de jugar tres partidos en muy poco tiempo. Necesitábamos que este partido saliera bien. Vamos a tener más recuperación y a ver qué planteamos allí. Necesitamos que alguno de nuestros talentos tenga un gran día".

¿Árbitro demasiado permisivo con la pérdida de tiempo del Almería?

"Es un poco más el desconcierto. No queremos que les amonesten; simplemente, que les adviertan. Son decisiones que tienen que tomar ellos. De eso ya no tenemos que preocuparnos porque estamos convencidos de que allí será distinto. No van a perder tiempo con el equipo que tienen; van a venir a por nosotros. Nosotros estamos a un gol, pero igual ellos no se esperaban estar jugándose el ascenso de esta forma".

Ambientazo blanquiazul

"Es impresionante que la vida te dé una oportunidad de vivir cosas como esta. Los grandes momentos que te regala el fútbol... no somos tan conscientes. Vamos a estar alucinando muchas Navidades. Lo de la gente ha sido bestial. Darles las gracias a todos porque, sin ellos, no habría sido posible. Ojalá vivan un gran partido en la vuelta".

La Rosaleda estuvo a reventar en la ida de la final del play off de ascenso. / Gregorio Marrero

¿Ha primado no fallar?

"Me voy con dos ideas. La primera es que nos ha faltado un poquito más de profundidad en el último tercio. La segunda es que los jugadores tienen que intentar recibir a la espalda de ellos, no por delante. Si somos capaces de conectar ahí, vamos a vivir un partido mucho más alegre.

También he visto a un equipo con personalidad. Creo que no es fácil dominar a un Almería. Algunos se quedan con el mal sabor de no haber disparado 14 o 15 veces, que es a lo que estamos acostumbrados, pero yo creo que, a pesar de todo, hemos hecho un partido muy bueno. Faltan esos detalles y sabemos que no es el partido definitivo".

¿Cómo ve al Málaga CF fuera de casa?

"Necesitamos mucha personalidad. No es fácil porque, cuando vas de visitante, hay un montón de acontecimientos que te llevan a un nivel de dificultad mayor. Pedimos desde el primer día que el equipo mantuviese el mismo planteamiento dentro y fuera de casa.

En los últimos meses, hemos sido el equipo que más ha ganado fuera. Nos hemos acostumbrado a eso. Estamos muy confiados en que todo va a salir bien. Hemos tuteado a todo un Almería. Eso nos llena de orgullo. Sabemos que eso no nos da nada; tenemos que hacer un gol. Estar únicamente a un gol tiene un mérito tremendo que tenemos que aprovechar porque nos da la vida".

¿Cómo está el vestuario?

"Ellos están con ganas. Ya sabían que no iba a ser fácil. Evidentemente, habernos ido con goles a favor habría sido una ventaja grande. Buena o mala suerte, no se sabe. Fuimos a Jaén hace dos o tres años y necesitábamos ganar. A veces hay un momento en el fútbol en el que te vale no tener que ganar, y algunos piensan en dar un paso atrás para que no te levanten la eliminatoria, mientras que otros van hacia delante. El equipo que sabe que tiene que hacer un gol va con mucha más confianza.

Es difícil ver un partido nuestro sin goles; imagina dos. Ellos también lo saben. Sería el colmo de los colmos empatar a cero".

Cansancio físico

"Es una situación en la que tenemos que aportar todos. Aprovechar a jugadores que han demostrado un nivel muy bueno. Creo que siguen con esa misma energía para el siguiente partido. Es una buena noticia eso y saber que todos están disponibles.

Que a estas alturas todos puedan participar en los encuentros es muy importante. Quizá haber vivido momentos con muchos jugadores fuera nos da la oportunidad de que hayan llegado así de bien. Todo eso nos va a ayudar mucho en el último partido. Sabemos de la dificultad, pero la vamos a aprovechar".

Mensaje positivo

"Hemos empatado a un equipo que ya ha estado en Primera y que viene siendo uno de los mejores de LaLiga. Estamos a un gol de ascender. Estamos realmente confiados porque vemos todos los días lo que hacen los jugadores. ¿Cómo no vamos a estar ilusionados y con ganas si estamos a un solo gol?

Pensad que muchos de los que están ahí están acostumbrados a esperar hasta el minuto 122. Ellos ya saben lo que es esperar hasta el último minuto. Los que estáis ahí sentados ya lo habéis vivido. ¿A quién no le gustaría vivirlo otra vez?".

Confianza en el ascenso

"Tengo la misma confianza, de verdad; ni más ni menos. Sabíamos que el rival te iba a poner en dificultades. A ver si nos pensamos que llegar a Primera es un paseo que se hace con los ojos cerrados. Es difícil. Sabemos de lo que somos capaces. Hemos sido espectadores de lujo de estos jugadores. Han demostrado que casi les gusta todavía más lo difícil. Repito: la confianza nos la transmiten ellos. Estamos seguros de que nos espera un último partido precioso".

¿Qué tiene que cambiar el equipo para tener más posibilidades de llegar al gol o a los goles?

"No tenemos que pensar de forma tan egocéntrica. El partido va a cambiar porque ellos lo van a hacer. No van a permitir que, ante su gente, el partido llegue 0-0 al final. Saben que hacer goles les da la oportunidad de no tener que especular.

Ni más fácil ni más difícil; simplemente, otro partido difícil. Un gol más que el contrario. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que podamos aprovechar. De eso no tengáis ninguna duda".

La afición malaguista, también acompañando en Almería

"Cada vez empezamos el recibimiento más lejos. Nos volvemos a superar. Nos han acompañado siempre. No sé cuántas entradas tenemos, pero hay gente que ha venido sabiendo que no podía entrar en Miranda de Ebro y fue igualmente. No van a dejar de hacerlo con Almería.

Si subimos, será apoteósico. Dentro de la deportividad y de los cauces que nos lleven a vivir una fiesta del fútbol andaluz. Que nos recuerden por eso".