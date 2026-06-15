Entrenamiento
El Málaga CF se libera con el baloncesto en The Embassy
El equipo blanquiazul trabajó este lunes en una sesión mucho más distendida después de la ida de la final por el ascenso contra el Almería
El Málaga CF dispuso este lunes de una sesión mucho más distendida de lo habitual, incluso después de un encuentro. Plantilla y cuerpo técnico atraviesan un momento de mucha carga emocional y física, y recurrieron al baloncesto para liberarse después de la ida de la final del play off de ascenso contra el Almería (0-0). Va a ser la semana muy larga hasta que el sábado, a las 21.00 horas, comience la decisiva vuelta.
The Embassy fue el escenario elegido para pasar un buen rato a las órdenes de Berni Rodríguez y Alfonso Sánchez. No se trataba de una sesión enfocada en lo futbolista, sino más bien en generar sinergias grupales. No las necesita una plantilla unida por y para hacer historia en Martiricos devolviendo al equipo a Primera. Aunque todos estos momentos son positivas y permiten 'descansar' en una temporada 25/26 que va a alcanzar los 11 meses desde que empezó la preparación en verano.
Martes, jornada de descanso
La plantilla se desplazó al completo a la instalación deportiva. Este martes habrá jornada de descanso y no será hasta el miércoles, en horario matinal, cuando el Málaga CF vuelva a entrenar pensando en el Almería. Entonces, quedarán tres sesiones de entrenamiento en las instalaciones de La Rosaleda. El equipo viajará el viernes rumbo a la ciudad indálica y el sábado (21.00 horas) llegará el momento de la gran final por el ascenso a Primera División.
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