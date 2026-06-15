El Málaga CF y La Rosaleda rompen la barrera de los 30.000 espectadores con sus mejores números desde 2016

El Málaga CF estuvo muy de cerca de ponerle el broche de oro a un día inolvidable. Todo queda abierto después del 0-0 frente al Almería en el partido de ida de la final, será el estadio rojiblanco quien decida si los malagueños o los almerienses juegan el próximo curso en Primera División. Sin embargo, el estadio de Martiricos se llevó este domingo la mejor cifra de espectadores de LaLiga Hypermotion 25/26 y en Martiricos desde 2016.

30.083 personas llenaron La Rosaleda y confirmaron que sí, que este estadio se le ha quedado pequeño a un club que llegó a superar los 25.000 aficionados en lista de espera para conseguir un asiento. ¿Cuántas localidades se habrían vendido si se dispusiera de un estadio de 60.000? ¿Se puede quedar pequeña esa reforma de 40.000/45.000 que ha ido deslizando el Ayuntamiento en las últimas comparecencias?

Un ambiente de Primera

Lo que está claro es que el malaguismo firmó un ambiente de época, de esos que no se olvidan. Quedarán grabadas las imágenes del recibimiento, pero se sintió algo muy especial cuando todo el mundo esperaba el pitido inicial de Lax Franco. Los fuegos artificiales a las afueras del estadio pusieron a toda la grada en pie para animar y jalear el arranque de una final de play off para ascender a Primera. Único e irrepetible.

Desde el primer minuto hasta el último, La Rosaleda fue el motor y el pulmón del equipo cuando las piernas empezaron a fallar. Inclinó por momentos el terreno de juego a su favor y no se cansó de repetir que este grupo sí que iba a poder luchar por el ascenso en Almería. Tocará hacerlo lejos de casa, pero podría ser una pequeña ventaja para quitarse presión en cuanto a la consecución del sueño.

Récord este curso en Segunda

Lo cierto es que el Málaga CF ha vuelto a superarse a sí mismo, su gran rival. Las 29.937 personas de la semifinal ante Las Palmas ya marcaron la cifra récord de esta temporada de Segunda División. La última vez que se superaron los 30.000 en la categoría de plata fue hace justo dos años, también en la vuelta de la final del play off de ascenso entre el Espanyol y el Real Oviedo.

La Rosaleda registró su mejor asistencia desde 2016. / Gregorio Marrero

Mejor cifra desde 2016

Y hay más. Es la mejor cifra de La Rosaleda desde hace 10 años, aún en Primera División. Fue un 21 de febrero de 2016 la última vez que se superó esa pequeña barrera invisible en La Rosaleda. En el otro lado del césped estaba el Real Madrid y poblaron las gradas 30.372 aficionados. Desde entonces, la mejor entrada ha sido la de este domingo frente al Almería en la gran final por regresar a la máxima categoría.

Ha sido el gran final que merecía un año inolvidable en Martiricos. Será el UD Almería Stadium quien resuelva el futuro deportivo del Málaga CF. ¿En Primera o en Segunda División? Quedan 120 minutos como máximo para saberlo. Este sábado, a partir de las 21.00 horas, la vuelta de la finalísima.