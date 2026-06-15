Play off de ascenso
'Operación ascenso': desplazamiento multitudinario del malaguismo a Almería con o sin entrada para la final
Apenas 300 blanquiazules podrán entrar al estadio, pero miles de personas van a viajar a la ciudad indálica para apoyar al Málaga CF en el partido que puede darle el ascenso a Primera División
El malaguismo se va a desplazar de forma multitudinaria para acompañar al Málaga CF en el gran partido que le puede brindar el ascenso a Primera División ocho años después. Nunca se había jugado una final por el ascenso a la máxima categoría y la afición no va a fallar, tampoco en la vuelta, poblando Almería y los alrededores del UD Almería Stadium de blanquiazules en un día marcado para la historia pase lo que pase.
Se había gestado en redes sociales la idea por parte de distintos aficionados y ha sido Fondo Sur quien ha convocado al malaguismo para recorrer el sábado los poco más de 200 kilómetros que separan las dos ciudades andaluzas. "Todos a Almería. A 90 minutos de la gloria. Un gol, un sentimiento, un escudo. Solo uno" aparece como lema.
Desplazamiento multitudinario
Son 200 kilómetros los que separan Málaga de Almería. Ambas ciudades tienen un privilegio enorme porque saben que pueden disfrutar desde muy cerca una eliminatoria como esta gran final por el ascenso. Ahora, la idea del malaguismo es que el desplazamiento sea multitudinario para que se sienta lo más cercano posible a jugar en La Rosaleda. Al menos, en los instantes previos con miles y miles de personas.
Otra cosa muy diferente es lo que va a ocurrir dentro del estadio. El club indálico ha ofrecido 300 entradas a los blanquiazules para la zona visitante. Son las mismas que les dio el Málaga CF para el encuentro de la ida. Además, el Almería no puso entradas a la venta para el público general y la única forma de acudir es a través de la cesión de abonos después del lleno que ya se ha anunciado.
Autobuses para viajar
Por eso, el porcentaje de personas que vayan al partido sin una entrada va a ser mayoritario. La Peña Malaguista Benamiel, por ejemplo, ha anunciado en sus redes sociales que va a disponer de cuatro autobuses para ir rumbo Almería, con salidas a las 10.00 horas y también a las 15.00 horas del sábado. Irán saliendo anuncios de este tipo a lo largo de toda la semana y los aficionados se irán organizando para viajar en masa a la ciudad vecina.
Ya fue uno de los desplazamientos señalados para el malaguismo hace dos meses y vuelve a ser una cita marcada. Ahora, con 90 o 120 minutos que separan al Málaga CF de estar en Primera División. Sea cual sea el final, la fiesta va a ser absoluta en la previa del encuentro. Ojalá también sea muy pacífica como lo fue en los aledaños de La Rosaleda, presumiendo del respeto andaluz porque los ojos van a estar puestos única y exclusivamente en este encuentro.
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