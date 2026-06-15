Sorteo de las entradas visitantes del Málaga CF para la gran final en Almería por el ascenso

Ya está disponible el sorteo de las entradas que dispone el Málaga CF para la zona visitante en el UD Almería Stadium. Serán pocos, pero importantísimos para decidir la vuelta de la final por el ascenso que define este sábado, a partir de las 21.00 horas, si blanquiazules o rojiblancos van a ser equipo de Primera División.

El Almería le ha concedido a los de Martiricos parte de su zona visitante aunque no la totalidad, poco más de 300 entradas, las mismas que le dio el Málaga CF para la ida. Todas ellas estarán disponibles a un precio de 25 euros y los abonados blanquiazules tendrán que participar en un sorteo para adquirir su entrada y la de un acompañante en la página web del club.

El sorteo estará abierto única y exclusivamente hasta este martes a las 14.00 horas. Será un privilegio conseguir una de esas localidades porque van a ser muy pocos los malaguistas que puedan acceder al UD Almería Stadium. El equipo rojiblanco ya ha agotado todas las entradas que estuvieron a la venta para sus abonados. No hubo lugar al público general y se espera que todos los asientos estén poblados por parte de los locales.

Desplazamiento a Almería

No obstante, serán miles de personas las que viajen desde Málaga hasta Almería, incluso sin entrada. Fondo Sur ya ha planeado un desplazamiento histórico para acompañar al equipo desde las afueras del estadio. Hay apenas 200 kilómetros de distancia entre ambas ciudades y la oportunidad es única. Habrá que encontrar un hueco en los alrededores, pero es vital que los jugadores sientan el aliento de los suyos para ganar este sábado al Almería y regresar a Primera ocho años después.