Play off de ascenso
El Gobierno estima que habrá en Almería 4.000 aficionados del Málaga CF sin entrada para la final
José María Martín, subdelegado del Gobierno central en Almería, mandó un mensaje de tranquilidad acerca de la seguridad que va a rodear el sábado la gran cita por el ascenso entre malagueños e indálicos
EFE
El dispositivo especial diseñado para el UD Almería-Málaga CF del sábado (21.00 horas), correspondiente a la vuelta de la final de la promoción de ascenso a LaLiga EA Sports, garantiza la "máxima seguridad" ante un encuentro que ha sido declarado de alto riesgo, afirmó el subdelegado del Gobierno central en Almería, José María Martín.
El máximo responsable gubernamental en Almería lanzó este martes un mensaje de "tranquilidad" de cara a este duelo andaluz y aseguró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un papel protagonista de la Policía Nacional con el apoyo de la Guardia Civil, están preparadas para garantizar la seguridad ciudadana y evitar cualquier tipo de incidente.
Respecto a la estimación de que unos 4.000 aficionados malaguistas sin entrada puedan viajar a la capital almeriense, el subdelegado del Gobierno indicó que la cercanía con Málaga y la llegada de personas sin acceso al recinto es "una variable que también se tiene en cuenta" dentro del operativo policial.
Asimismo, hizo un llamamiento a los asistentes para que acudan al UD Almería Stadium con el tiempo necesario para poder entrar con comodidad y "evitar grandes aglomeraciones".
Concordia andaluza
También subrayó que en Almería se acoge "a todo el mundo bien", pero advirtió de que aquellas personas que se desplacen "con otras intenciones" ajenas al deporte "no van a tener lugar en el que realizar ninguna actuación" que altere el orden público.
José María Martín expresó, además, su deseo de que el próximo sábado por la noche la ciudad pueda celebrar que la Unión Deportiva Almería "vuelve a estar en Primera División".
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