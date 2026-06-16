La ilusión del Málaga CF por ascender en Almería y su gran aliado: el mejor visitante de Segunda con Funes

El Málaga CF asume este sábado el reto de ganar al Almería en su estadio y, consecuentemente, ser equipo de Primera División. Deberá vencer obligatoriamente después del 0-0 en la ida y aparece la dificultad de hacerlo a domicilio. Sin embargo, la historia del club de Martiricos ya no es la que era. Funes ha convertido a los blanquiazules en los mejores visitantes de LaLiga Hypermotion y es una de las bazas a la que toda la ciudad se agarra para buscar el ascenso.

El equipo empezó la temporada con una victoria y cinco derrotas lejos de La Rosaleda, apenas tres puntos con Sergio Pellicer a los mandos, y la realidad final ha colocado al Málaga CF como quinto clasificado con 30 puntos y un balance de nueve victorias, tres empates y nueve derrotas.

El mejor Málaga de Funes

Esos 27 tantos logrados por Funes desde que cogiera al Málaga CF en la jornada 15 convierten a 'los bichos' en el mejor equipo a domicilio durante la estancia del técnico de Loja en el banquillo. Si a alguien le faltan motivos para creer que la hazaña en Almería es posible, los números están ahí y no engañan a nadie en esta última parada, la más ilusionante, de todo el camino.

Ocho victorias -nueve si se cuenta la del play off en Las Palmas-, tres empates y cuatro derrotas es el compendio general con el que ha debutado Funes lejos de La Rosaleda. En ese mismo tramo, Deportivo de La Coruña (25 puntos), Racing de Santander (25), Burgos (21), Castellón (20), Córdoba (20) y Andorra (20) han sido los rivales que más se han acercado por detrás.

¿Por qué hay que confiar en que el Málaga CF siga prolongando este bendito estado de forma también en play off? El ejemplo más evidente está en el Estadio de Gran Canaria. Aquel triunfo por 0-1 con gol de Larrubia fue decisivo para avanzar a la final del play off de ascenso. Los blanquiazules salieron de la isla con una pequeña ventaja y el tanto de Joaquín en La Rosaleda, como respuesta al de Jesé, acabó siendo definitivo.

Más allá de los números, el cambio ha estado basado en una cuestión de personalidad. El Málaga CF de Funes ha aprendido a competir lejos de La Rosaleda sin complejos, adaptándose a contextos muy diferentes y planteando la misma versión dominante que en Martiricos. Era uno de los grandes objetivos del entrenador blanquiazul y es el que puede llevarle a Primera División, siempre y cuando gane en Almería.

El Málaga CF perdió en su última visita a Almería. / Málaga CF

Última visita a Almería

Precisamente, la última derrota como visitante esta temporada fue en el UD Almería Stadium durante el mes de abril por 3-2. Embarba adelantó a los rojiblancos con un doblete, respondieron Niño y Haitam hasta el minuto 84, pero Baptistao firmó la sentencia con un cabezazo en el tiempo de descuento. De aquello han pasado dos meses y, muy importante, en aquella cita no estuvieron ni Larrubia ni Dani Lorenzo, capitales este sábado si el Málaga CF quiere hacer historia en tierras indálicas.

Toda la temporada ha quedado pendiente de un partido y qué bendita oportunidad. A 200 kilómetros de casa, con un desplazamiento masivo pese a que solo hay 344 entradas para los visitantes y pendientes de un resultado que pueda devolver al Málaga CF. Si en alguien hay que confiar, tenemos suerte de poder hacerlo en Funes y los bichos.