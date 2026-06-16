Cuerpo técnico
El Málaga CF, protagonista del histórico debut de Catar en el Mundial 2026
Los malagueños Álvaro Reina y los hermanos Alejandro y Óscar Caro, con pasado en el club de Martiricos, forman parte del cuerpo técnico de Julen Lopetegui en la selección catarí
Catar ha escrito una de las primeras grandes páginas del Mundial 2026. La selección de los emiratos ha debutado en la gran competición internacional y lo ha hecho con un empate ante Suiza por 1-1, marcando en el final del tiempo de descuento. Julen Lopetegui se ha estrenado así consiguiendo un hito para el combinado nacional al que entrena, pero también hay una sombra importante del Málaga CF con los malagueños Álvaro Reina y los hermanos Alejandro y Óscar Caro.
Los tres están viviendo una experiencia inolvidable en sus carreras profesionales. Probablemente, la gloria más absoluta en el mundo del fútbol y a la que han llegado por la puerta grande con una selección que ya ha hecho historia logrando un punto en su estreno. Por delante le quedarán dos partidos contra Bosnia y Canadá, pero ya pueden presumir de haber logrado un buen resultado de un equipo con el que las expectativas eran realmente bajas.
Miembros del cuerpo técnico
Óscar fue el primero en abrirse la puerta con Lopetegui como preparador físico. Llegó con él a la selección española en 2016 y desde entonces ha estado siempre con Lopetegui: España, Real Madrid, Sevilla, Wolverhampton, West Ham y ahora en la selección de Catar. Antes, estuvo trabajando en el Puerto Malagueño, La Academia del Málaga CF, el Antequera, la Academia Aspire de Catar y el Alcorcón.
Después llegó Álvaro Reina, quien ocupa el puesto de segundo entrenador, la mano derecha del seleccionar vasco. Nacido en Benamargosa, ha sido desde analista hasta asistente de entrenadores de prestigio. En el Málaga CF estuvo durante varias etapas junto a Juan Ramón López Muñiz. También ha pasado en España por el Alavés o el Levante, en Inglaterra ha estado en el Watford y el Huddersfield, e incluso se abrió paso en el Dnipro ucraniano o la selección de Panamá.
El caso más reciente en clave blanquiazul es el de Alejandro. Hermano de Óscar, del barrio de Ciudad Jardín, llegó a Martiricos en 2024 para reforzar la preparación física tras la vuelta a Segunda División junto a Sergio Pellicer. Sin embargo, apenas estuvo un año para marcharse directamente a Catar en su camino al Mundial. Ya había tenido experiencia en Oriente Medio después de haber formado parte de equipos como Al-Ahli, Al-Qadsia o Al-Raed.
Clasificación final
Así que Catar es un foco de atención importante para el fútbol malagueño. Volverá a jugar el viernes contra Canadá y el miércoles 24 ante Bosnia. Pasarán las dos primeras clasificadas del Grupo B a las rondas eliminatorias y también las ocho mejores terceras. Es una gran oportunidad la que tienen Álvaro Reina y los hermanos Alejandro y Óscar Caro para ampliar su estancia en el Mundial. Cerrar la fase de grupos con tres puntos les puede llevar a la siguiente fase.
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