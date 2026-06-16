El 0-0 en la ida también asciende a Primera: los precedentes de la vuelta de la final a los que se aferra el Málaga CF ante el Almería

El destino ha querido que LaLiga Hypermotion se vaya a jugar la tercera y definitiva plaza rumbo a Primera División en los últimos 90 minutos... ¿o 120? Málaga CF y UD Almería no pasaron del 0-0 en la ida de la gran final por el ascenso en La Rosaleda y será el estadio rojiblanco el que decida quién de los dos juegue el próximo curso en LaLiga EA Sports.

Es innegable que es un resultado que le vale a los de Rubi para ascender. Tienen el factor cancha a favor y, aunque sea a través de la prórroga, el empate les manda a Primera al haber quedado por delante de los de Funes en la temporada regular. No obstante, la historia hace creer a Martiricos porque de las cinco finales que llegaron con 0-0 al partido de vuelta, siempre ganó el que jugó el segundo partido lejos de su estadio. En este caso, sería el Málaga CF.

2010/11: Elche-Granada

Fue la primera temporada en la que se disputó el play off de ascenso y hubo emoción hasta el final. Ninguno de los dos equipos había podido pasar del 0-0 en tierras nazaríes. Sin embargo, el Martínez Valero escribió la sentencia definitiva con alegría para los visitantes. Fue Ighalo el responsable de sellar aquel 1-1 en el campo ilicitano y darle al Granada un ascenso 35 años después. Eso sí, en aquel momento imperaba el valor doble de los goles fuera de casa en caso de empate.

El Almería jugará como local la vuelta de la final por el ascenso ante el Málaga CF. / Gregorio Marrero

2013/14: Las Palmas-Córdoba

Es una eliminatoria que queda en el recuerdo de la memoria popular, también marcada por el valor doble de los goles fuera de casa en caso de empate. El Nuevo Arcángel tampoco había pasado del 0-0 y el Estadio de Gran Canaria se las prometía muy felices. Se adelantó Las Palmas y hubo aficionados, pese a los siete minutos de descuento, que empezaron a preparar el salto al terreno de juego para celebrar el ascenso con los jugadores. Sin embargo, el Córdoba marcó el 1-1 en los instantes finales y dejó uno de los grandes aprendizajes en la historia de Segunda División.

2019/20: Girona-Elche

Fue una de las últimas campañas en las que el valor doble de los goles acabó decidiendo un play off de ascenso. El Martínez Valero, otra vez como protagonista, no pasó del 0-0 y todo quedó abierto para Montilivi. El Girona se quedó con un jugador menos en el minuto 60. Cuando todo apuntaba a la prórroga, apareció Pere Milla en el 96' para marcar prácticamente en la última jugada y así mandar al Elche a Primera División (0-1).

2021/22: Tenerife-Girona

Supuso un cambio en el modelo del play off, ya con el desempate que ahora conocemos mediante la clasificación en la temporada regular. Montilivi jugó entonces la ida (0-0) y el Heliodoro Rodríguez López tenía en su mano la gran final con un amargo desenlace. En realidad, este fue de los menos ajustados, ya que los catalanes lograron imponerse por 1-3 con el factor campo en contra y también desde la sexta plaza.

2022/23: Alavés-Levante

Es otra de las eliminatorias que va a pasar a la historia del fútbol por su espectacular final. Mendizorroza firmó el 0-0 y fue el Ciudad de Valencia el que iba a protagonizar la sentencia más amarga para los suyos. El empate le valía al Levante para ascender, también en la prórroga. El partido se iba a los 120 minutos y todo apuntaba a fiesta en Levante. Sin embargo, una mano en la última jugada iba a brindarle al Alavés una oportunidad inesperada. Estuvo el VAR hasta nueve minutos revisando la jugada y fue Villalibre quien se vistió de héroe para hacer historia desde los 11 metros (0-1).

¿2025/26: Almería-Málaga?

Son los precedentes a los que se agarran el Málaga CF y su afición para creer hasta el final, aunque si hay una ciudad que ya sabe lo que es vivir esta agonía es Málaga precisamente. Vive en el recuerdo el gol de Antoñito en el minuto 122 y es el espíritu que invade cada rincón esta semana. Lo va a poner muy complicado el Almería porque lo tiene al alcance de su mano, le vale cualquier empate (en la prórroga), pero si hay algún equipo del que nadie se puede fiar es el de Funes y 'los bichos'.