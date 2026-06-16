¿Qué resultado necesita el Málaga CF el próximo sábado para ascender a Primera División?

El Málaga CF ya sabe exactamente qué necesita para volver a Primera División la próxima temporada 2026/2027: ganar el próximo sábado en el UD Almería Stadium (21 horas). No hay más cuentas, ni combinaciones, ni escenarios alternativos favorables para el conjunto blanquiazul.

El empate sin goles de este domingo en La Rosaleda, en el partido de ida de la final del play off de ascenso, deja la eliminatoria completamente abierta en el marcador, pero con una ventaja para la UD Almería, tener el segundo partido en su campo y ante su afición, lo que también hay que considerarlo una ventaja para los rojiblancos.

El 0-0 de la ida mantiene viva la esperanza para la afición de los de Martiricos, pero también obliga al Málaga CF a firmar una victoria en territorio almeriense si quiere regresar a la élite del fútbol español. Cualquier triunfo blanquiazul, por la mínima o con mayor margen, dará el ascenso al conjunto de Martiricos. Cualquier otro resultado le dejará en Segunda División una temporada más a los de Juanfran Funes.

Málaga CF vs UD Almería, en imágenes / Gregorio Marrero

El Málaga CF no tiene margen para especular

La situación es sencilla de explicar y exigente de afrontar. Al Málaga CF solo le vale ganar. Un empate al término de los 90 minutos llevaría el partido a la prórroga, pero si la igualdad se mantiene después del tiempo extra no habría tanda de penaltis. En ese supuesto, ascendería el equipo mejor clasificado en la fase regular de LaLiga Hypermotion.

Ahí aparece la principal ventaja de la UD Almería en este cruce. El conjunto rojiblanco terminó la liga en tercera posición, justo por delante del Málaga CF, que acabó cuarto. Esa mejor posición en la clasificación concede a los almerienses el privilegio de subir a Primera en caso de empate global tras la prórroga. Por eso, el 0-0 de La Rosaleda no tiene el mismo valor para unos y otros. Para el Almería, cualquier empate final es suficiente. Para el Málaga, no.

Finalísima en Almería

El equipo blanquiazul afrontará así una final absoluta obligado a ganar. La buena noticia es que depende de sí mismo. La mala, que no puede permitirse ningún fallo. Ni le sirve especular con el resultado ni puede pensar en llevar la eliminatoria a una hipotética tanda de penaltis que, directamente, no existirá.

La eliminatoria se convierte, por tanto, en un reto de máxima exigencia para el conjunto blanquiazul. El Málaga tendrá que encontrar el equilibrio entre la necesidad de buscar la portería rival y la obligación de no conceder facilidades a un Almería que juega con el marcador emocional y reglamentario a favor.

El Almería eliminó al Castellón en las semifinales por el ascenso. / Carlos Barba

El 0-0 de la ida no deja herido al equipo malaguista, pero sí le coloca ante un escenario muy exigente y sin casi margen de error. Los «bichos» han demostrado toda la temporada que no se arrugan fuera de casa y deberán dar su mejor versión en Almería.

Sábado: 21 horas

La cita será el próximo sábado, a las 21 horas. El Málaga CF se jugará mucho más que un partido. Se jugará el regreso a Primera División, el premio a una temporada de enorme comunión con su afición y la posibilidad de cerrar el curso con un ascenso que tendría un valor incalculable para el club. Después de una campaña en la que La Rosaleda ha empujado como en las grandes noches, el desenlace llegará lejos de Martiricos, en un UD Almería Stadium que decidirá qué equipo da el salto definitivo.

Noticias relacionadas

El vestuario malaguista tiene por delante una semana para preparar una cita sin red. El sueño de Primera sigue intacto, pero ahora pasa por una única vía: ganar en Almería.