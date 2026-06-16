Así fue el último ascenso a Primera División del Málaga CF

Han pasado 18 años del último ascenso que celebró el Málaga CF rumbo a Primera División... ¿hasta este sábado? Precisamente, un 15 de junio de 2008 subían los blanquiazules a la máxima categoría. Aquel día, ocurrió en la última jornada de la temporada regular y los de Funes ya han abierto el casting para encontrar un héroe que iguale lo que hizo Antonio Hidalgo para cumplir el sueño de toda una ciudad y La Rosaleda.

El Málaga CF 07/08 llegó a esa última jornada de la fase regular dependiendo de sí mismo. Si ganaba, el camino de vuelta a la máxima categoría estaba hecho. Todo lo que no fuera eso obligaba a mirar el resultado de otros rivales y nadie quería apartar el foco de lo que iba a vivir La Rosaleda. Enfrente estaba el Tenerife, que no se jugaba nada con cinco puntos por encima de la permanencia y a 16 del ascenso -entonces no había aún el play off para subir a Primera División-.

Antonio Hidalgo fue el héroe de aquel partido con dos goles para el Málaga CF. / La Opinión

Fiesta en La Rosaleda

Y fue aquella tarde fue cuando Antonio Hidalgo, ahora entrenador del Deportivo de La Coruña y que jugaba contra su exequipo, escribió su nombre para la historia en el club de Martiricos. Justo antes del descanso, en el minuto 43, marcaba el 1-0 para la tranquilidad y el sueño de toda una ciudad, y el segundo ya fue a mediados de la segunda mitad, desde el punto de penalti, para sentenciar el encuentro ante el Tenerife y desatar la celebración del estadio de La Rosaleda.

Tanto se desató que, ni siquiera con el partido acabado, el malaguismo saltó al terreno de juego antes de tiempo porque ya sabía que el Málaga CF estaba de vuelta en la élite con aquel empate de la Real Sociedad. Había que terminar con el partido, faltaban 30 segundos y el tiempo de descuento que aprovechó el rival para subir un gol al marcador del Tenerife con un tanto en propia de Weligton. Sin embargo, tuvo que ser uno de los goles en contra más celebrados por su absoluta intrascendencia. Con el pitido final, la afición volvió a poblar el verde.

Algo más que un ascenso

No fue algo reducido a lo futbolístico. Es que el Málaga CF, apenas tres días antes y un año y medio después de acogerse a una Ley Concursal con Fernando Sanz como presidente, había firmado un convenio general de acreedores para aprobar el plan de viabilidad económica con el que afrontar la deuda en una situación económica que también vio el ascenso como un regalo caído del cielo.

Aquel fue un grupo irreductible. Llegaron en verano figuras que acabarían siendo históricas como Weligton, Eliseu o Baha, además de Gaitán, Apoño, Goitia o Peragón. Se sumaban a un pequeño grupo que resistía de la temporada anterior como Jesús Gámez, Javi Calleja, Salva Ballesta, Arnau o, precisamente, Hidalgo. Todos ellos liderados por un Juan Ramón López Muñiz que no solo asumió la faceta de entrenador, sino también la de director deportivo.

Similitudes entre ambos equipos

Hay realidades paralelas con aquel Málaga CF 07/08 y el que va a pelear ese sábado por repetir el camino. Si el de Muñiz estaba a coste cero, el único desembolso del actual son los 400.000 euros de la incorporación de Adrián Niño, el primer fichaje pagado desde ocho años. No obstante, es innegable reconocer que la grandeza del actual es que, en la jornada 15 de la temporada regular, estaba en puestos de descenso antes de la llegada de Funes. Hoy está más que preparado para luchar por un encuentro que le lleve a Primera.

Precisamente, en los banquillos se encuentra otro de las bonitas similitudes. Muñiz llegó, aunque el verano de 2006, a Martiricos procedente del Marbella. Entonces, era su primera experiencia profesional dirigir al Málaga CF -el ascenso fue en su segundo curso-. El técnico de Loja estaba dirigiendo al filial en Segunda Federación y su salto al primer equipo, después del cese del segundo entrenador con más partidos en la historia del club como Pellicer, puede valer un ascenso.

¿Final a ocho años de espera?

Entonces, fueron dos años los que tardó el club en volver a Primera. Ahora ya van ocho después de abandonar la máxima categoría el pasado 2018. Lo cierto es que nunca había estado tan cerca el Málaga CF de regresar. Es una finalísima por el ascenso. Será el UD Almería Stadium quien dicte sentencia este sábado en la eliminatoria frente al Almería. Ojalá, 18 años después, Martiricos pueda tener una fiesta como aquella.