Agenda para la afición del Málaga CF este sábado en la final de Almería: horarios, recibimiento y accesos

La afición del Málaga CF ya empieza a conocer algunos de los detalles de la jornada del próximo sábado en Almería, una cita marcada por el decisivo encuentro de vuelta de la final del play off de ascenso a Primera División y por el importante desplazamiento de seguidores blanquiazules hasta la ciudad vecina andaluza.

Unos 4.000 malaguistas en Almería sin entradas

Desde la Subdelegación del Gobierno se estima que alrededor de 4.000 malaguistas podrían desplazarse hasta Almería sin localidad para la gran final. Lo cierto es que es un número que incluso podría aumentar debido a la cercanía entre ambas ciudades, apenas 200 kilómetros, y a la posibilidad de organizar viajes de última hora.

Aunque todavía quedan algunos aspectos por definir, especialmente en lo referente a cómo seguirán el partido los aficionados que viajen sin entrada, ya se conocen varios puntos clave de la organización prevista para el día y que van a ser importantes para la afición desplazada.

La afición malaguista en el recibimiento al autobús del equipo ante el Racing. / Málaga CF

Dispositivos para evitar incidentes

Uno de los asuntos que más preocupaba era evitar que se repitieran los incidentes registrados en la previa del Almería-Málaga de la temporada regular. Por ello, las autoridades han diseñado un dispositivo que separará los recorridos y accesos de ambos equipos y sus respectivas aficiones.

En este sentido, ya se conoce el lugar donde los seguidores malaguistas podrán recibir al autobús de su equipo. La calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, principal arteria de acceso al Estadio de los Juegos Mediterráneos por la zona de Tribuna, se teñirá durante unas horas de blanquiazul. Está previsto que el autobús malaguista llegue por este punto sobre las 19.30 horas, accediendo desde la autovía a través del nuevo recorrido habilitado para los equipos visitantes.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. / Joaquín Corchero / Europa Press

La medida permitirá que las aficiones de boqueronas e indálicas no coincidan durante la llegada de los equipos al estadio, reforzando así la seguridad en una jornada de máxima expectación. El subdelegado del Gobierno ya ha hecho un llamamiento a la calma, recordando que "no hay sitio para otras intenciones".

Habrá FanZone

Mientras tanto, el ambiente también será intenso entre los seguidores locales. La UD Almería ha organizado una FanZone que abrirá sus puertas a las 14.00 horas, con paella gratuita para los asistentes y diferentes actividades de animación para acompañar la previa del encuentro.

Sin ubicación todavía para los malaguistas sin localidad

Con las 18.000 entradas agotadas desde el pasado viernes, el Estadio de los Juegos Mediterráneos presentará un lleno absoluto en una tarde que puede resultar histórica. A la espera de conocer cómo se organizará finalmente el seguimiento del partido para los miles de malaguistas que estarán en los exteriores del recinto, lo que parece garantizado es que el ambiente blanquiazul acompañará al equipo durante toda la jornada en tierras almerienses. Desde por la mañana hasta por la noche, ojalá con la mejor de las alegrías para el Málaga CF.