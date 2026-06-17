Las vías que tiene la afición del Málaga CF para viajar este sábado a Almería: precios y horarios

El malaguismo prepara una de sus peregrinaciones más históricas. El Málaga CF se jugará este sábado en Almería el partido definitivo de su sueño por volver a Primera División y muchos aficionados blanquiazules ya miran horarios, precios y combinaciones para estar en la ciudad indálica. El Gobierno, por lo pronto, estima que van a ser 4.000 personas las que se desplacen sin entrada. A lo mejor ese número crece.

Autobús

La opción más práctica para la mayoría es el autobús. ALSA cubre la ruta Málaga-Almería con servicios diarios y varias salidas que permiten llegar con tiempo. Desde la Estación de Autobuses de Málaga, los viajes más útiles son los de las 09.00 horas con llegada a las 11.45 horas, las 12.45 horas, con llegada a las 16.45 horas y las 15.00 horas, que alcanza Almería a las 18.00 horas. También existe una salida desde el aeropuerto de Málaga a las 14:30, con llegada a la Estación de Autobuses de Almería a las 18.00 horas. Los precios se mueven, de forma orientativa, entre los 23 y los 27 euros, en función de la disponibilidad y el momento de compra.

La salida de las 15.00 horas se presenta como la última alternativa razonable para los aficionados que quieran viajar en autobús desde Málaga capital y llegar dos horas antes del encuentro. Aun así, el margen es ajustado. Cualquier retraso, atasco o demora en el acceso al entorno del estadio puede complicar la planificación. Por eso, las combinaciones de primera hora o de mediodía son las más aconsejables para quienes prefieran viajar sin prisas.

Tren

El tren también aparece como posibilidad, aunque con menos margen de elección y con un precio más alto. La opción útil sale de Málaga María Zambrano a las 09.26 horas y llega a Almería a las 13.52 horas, con una conexión durante el recorrido. El precio parte de 43 euros. Es una vía cómoda para quienes quieran viajar por la mañana, pero no ofrece tantas alternativas válidas para llegar con tiempo de disfrutar de la previa.

Coche compartido

La tercera vía es el coche compartido. Plataformas como BlaBlaCar ofrecen viajes para el sábado desde precios que arrancan en torno a los 11,49 euros. Entre las opciones visibles hacia Almería capital figuran salidas a las 11.20 horas, con llegada a las 14.00 horas por 13,99 euros o a las 12.30 horas con llegada a las 14.40 horas por 15,39 euros, entro otras muchas opciones.

El malaguismo puso el listón con más de 30.000 personas en la ida de la final. / Gregorio Marrero

Es la alternativa más barata, aunque también la más cambiante: las plazas dependen de conductores particulares, los puntos de recogida y llegada pueden variar y algunos trayectos no finalizan en Almería capital, sino en zonas más alejadas como Poniente Almeriense o El Ejido.

Al final, el autobús es la opción más equilibrada; el tren, la más cómoda si se viaja por la mañana; y el coche compartido, la más económica. La clave para los malaguistas será no apurar. En un desplazamiento marcado por la ilusión del ascenso desde mucho antes que empiece el partido. Solo 200 kilómetros separan la final del ascenso de Málaga y la oportunidad es única.