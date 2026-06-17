El Almería se embolsa 2,5 millones de euros antes de la final por el ascenso contra el Málaga CF

La dirección deportiva del Almería ha empezado a pensar en la temporada 2026/27. Como el Málaga CF, no sabe en qué categoría jugará, si Primera o Segunda División. Sin embargo, hay operaciones obligadas en el seno del rival de los blanquiazules por el ascenso a la máxima categoría como son la venta del delantero Juan Manuel Gutiérrez y el lateral izquierdo Bruno Langa. Eso sí, con una ganancia de 2,5 millones de euros.

Lo cierto es que no son dos futbolistas con los que Rubi fuera a contar en esta eliminatoria definitiva del play off. Eran dos jugadores que el Almería tenía cedidos en países extranjeros y, ante la nueva normativa de limitar el número de cedidos, han decidido separar los caminos con importantes ingresos.

Juan Manuel Gutiérrez

La salida de Juan Manuel Gutiérrez ya es oficial. Lo anunció el club rojiblanco este mediodía con destino al Defensa y Justicia de Argentina, que ha ejecutado la opción de compra de 1,5 millones de euros. Llegó a Andalucía en 2020 como una gran promesa, pagando dos millones de euros por su salida del Danubio, pero una secuencia de continuas cesiones y un contrato que acababa en 2027 han provocado que salga de las filas de Rubi este mismo verano.

De hecho, el mediapunta uruguayo se marcha del Almería sin haber jugado un solo partido defendiendo la elástica del primer equipo. Debutó con el filial y empezó a enlazar préstamos en el fútbol sudamericano. Su buen papel en Países como Argentina y Uruguay es lo que le ha hecho volver en este momento sin haber dado ese salto que se esperaba en el fútbol europeo. Así, el club indálico libera una ficha de cara a la próxima temporada.

Bruno Langa

Otro caso es el de Bruno Langa, rumbo al Qarabag de Azerbaiyán por un millón de euros, a falta del comunicado oficial de la entidad rojiblanca. El lateral zurdo llegó cedido a Almería en el mercado invernal de 2024 y fue en verano cuando optaron en los despachos por ejecutar la cláusula de compra pese al descenso a Segunda División.

No terminó de hacerse un hueco y salió cedido al inicio de esta temporada al Pafos de Chipre que disputaba la Champions. Ante la falta de minutos, se rompió la operación para que Langa se marcharse al Estrela Amadora de Portugal. Ahora, será en Azerbaiyán donde vuelva a jugar al fútbol en una venta que le quita los dos años de contrato que tenía con el Almería.

Músculo económico

En definitiva, es una demostración de músculo económico el que exhibe el Almería con estas dos operaciones antes del partido definitivo por el ascenso del Málaga CF. 2,5 millones de euros se embolsa el equipo rojiblanco sin saber aún si va a estar en Primera o en Segunda División.