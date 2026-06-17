Llamamiento de Fondo Sur a la afición para despedir este viernes al Málaga CF antes de partir a Almería

Cita de gala para el malaguismo en la última semana de la temporada. Queda el partido más importante del curso para determinar si la próxima campaña recibe al Málaga CF en Primera o Segunda División, pero el primer paso se va a dar este viernes. Fondo Sur ha convocado a la afición a las 17.30 horas para despedir al equipo, rumbo a Almería para decidir su destino el sábado.

No será en un aeropuerto porque el destino ha querido que sea solo a 200 kilómetros donde 'los bichos' de Funes se jueguen el ascenso a la máxima categoría. La expedición blanquiazul partirá a la ciudad indálica el viernes y será ahí cuando el equipo y el malaguismo se vean por última vez en la Costa del Sol. La siguiente será para celebrar la vuelta a Primera o para consolar juntos que no ha podido ser.

La quedada será en el parking de Tribuna. Desde allí saldrá el autobús que lleve al Málaga CF a la ciudad indálica, donde hará noche antes de la gran final. Antes, tendrá una despedida espectacular porque la afición va a estar a la altura de las circunstancias. Es mucho más accesible llegar a La Rosaleda que al aeropuerto y se volverán a vivir imágenes inolvidables.

Final en Almería

Será el último acto del malaguismo antes de poblar el sábado las calles de Almería. Habrá que ver si el Gobierno ha acertado en sus previsiones porque podrían concentrarse más de 4.000 blanquiazules sin entrada para el encuentro en la ciudad vecina. No se trata de un viaje especialmente programado, sino que se abre la puerta a la improvisación y a que haya gente que se traslade de última hora en sus coches.

Lo que está claro es que está siendo, porque aún no ha terminado, una temporada tremendamente especial entre el equipo y la afición. Este viernes llegará un momento cumbre, aunque no el último porque el recibimiento al autobús el sábado en Almería se antoja espectacular con miles de personas allí concentradas. Todo sea por y para facilitar el camino rumbo a Primera División.