El Málaga CF empieza a preparar en La Rosaleda el gran partido por el ascenso contra el Almería

Ahora sí, todo está dispuesto en el Málaga CF para preparar lo que va a ser, sin paliativos, el partido más importante de la temporada. Once meses después de iniciar la preparación en verano, el sábado, a partir de las 21.00 horas, todo queda resuelto y La Rosaleda ya aparece como escenario en el que perfilar cada uno de los detalles de cara a esa vuelta de la final por el ascenso contra el Almería.

El equipo se liberó el lunes con el baloncesto en The Embassy y descansó el martes. Este miércoles, alrededor de las 10.15 horas, el grupo saltó al césped de Martiricos para afrontar los tres entrenamientos que le quedan esta semana y este curso inolvidable en LaLiga Hypermotion. ¿El último en Segunda División? Habrá que marcar como mínimo un gol en el UD Almería Stadium y después vigilar muy de cerca lo que hagan los rojiblancos.

El mismo grupo que en la ida

No hay novedades en la plantilla. Funes va a contar con los mismos jugadores que ya estuvieron disponibles en la ida. Haitam volvió a sumar un entrenamiento completo. Fue importante en ese partido de la temporada regular para marcar el 2-2 con un zurdazo perfectamente colocado. Habrá que ver si puede reeditar aquella jugada. A partir de ahí, Einar, Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha) continuaron con sus respectivos procesos de recuperación al margen del grupo.

Charla técnica, ejercicio físico inicial y labor táctica con balón fueron los protagonistas del día. Además, los jugadores del Atlético Malagueño Arriaza y Juani, como en las últimas semanas, continúan en la dinámica del primer equipo.

Dos entrenamientos más

A partir de ahí, le quedarán al Málaga CF dos sesiones más para terminar la temporada. La ha estirado tanto como ha podido para luchar por el ascenso. Pasó por 42 jornadas, por momentos agónicos como el cese de Pellicer y por el estreno de Funes en el fútbol profesional que a todos ha enamorado, por una semifinal muy sufrida ante Las Palmas y ahora llega a la vuelta de una final en la que está obligado a marcar.