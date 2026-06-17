La Policía blindará Almería para evitar choques de "radicales o exaltados" en la final ante el Málaga CF

Las fuerzas de seguridad preparan un amplio operativo para prevenir posibles incidentes y evitar enfrentamientos entre grupos "radicales o exaltados" durante el partido de fútbol que disputarán este próximo sábado en la capital almeriense el Almería y el Málaga, vuelta de la eliminatoria final de ascenso a LaLiga EA Sports.

Esta ha sido una de las prioridades fijadas este miércoles en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Almería, donde se analizaron los aspectos relativos a la seguridad ciudadana antes, durante y después de la cita deportiva.

La reunión estuvo copresidida por el subdelegado del Gobierno en la provincia, José María Martín, y la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez.

Evitar los precedentes

El operativo policial estará dirigido íntegramente por la Policía Nacional, que asumirá la coordinación de los distintos dispositivos de seguridad establecidos tanto en la ciudad como en el entorno del recinto deportivo. Asimismo, el despliegue contará con la colaboración directa de la Policía Local de Almería y con el apoyo de la Guardia Civil para asegurar el control en los desplazamientos y los accesos por carretera.

Los responsables de las diferentes administraciones y cuerpos de seguridad presentes en la reunión incidieron en la importancia de mantener una estrecha coordinación institucional para garantizar el normal desarrollo del encuentro y velar por la seguridad de todos los aficionados, vecinos y visitantes que se desplacen a la capital almeriense.