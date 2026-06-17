Santa Cruz: "Lo más importante aparte del Mundial es que el Málaga CF haga el trabajo en Almería y podamos subir a Primera"

Roque Santa Cruz es uno de esos exjugadores del Málaga CF que no duda en hacer bandera y manifestar orgullo sobre su pasado. En el otro lado, es también una de las figuras más queridas para la afición blanquiazul y en plena disputa del Mundial de fútbol ha querido acordarse del club de Martiricos y mandar un mensaje de apoyo en esa final por el ascenso a la que le guarda mucha atención.

Roque Santa Cruz

El paraguayo analizaba ante los micrófonos de Onda Cero y Opta los grandes candidatos al título: "Los favoritos del Mundial son, a priori, Francia, España, Portugal... Para nosotros los sudamericanos los favoritos a hacerlo mejor y a competir con ellos justamente son Argentina y Brasil".

Sin embargo, rápidamente cambió de competición: "Lo más importante aparte del Mundial es que el Málaga CF está jugando la final del repechaje -play off de ascenso a Primera División-. Así que esperamos que haga el trabajo en Almería y podamos subir otra vez a Primera".

Roque Santa Cruz posa con la Catedral en una presentación con el Málaga CF. / Gregorio Torres

Santa Cruz es una de esas figuras icónicas que guarda el 'Euromálaga' de Pellegrini. Marcó el gol decisivo para remontar la eliminatoria contra el Oporto y clasificar a los blanquiazules a los cuartos de final de la Champions. Vistió la camiseta de Martiricos en 109 encuentros y dejó 26 goles en las varias etapas, desde 2012 hasta 2016, en las que jugó como local en La Rosaleda.

Apoyo de exjugadores

Las declaraciones del paraguayo no son más que una demostración de que es el objetivo de mucha gente. Dioni, Manu Molina y Kevin se pasaron por Martiricos en la vuelta del play off contras Las Palmas. También se vio contra el Almería a futbolistas ilustres como Samu García y Samu Castillejo. Son muchos los exjugadores y aún malaguistas que envían su apoyo para culminar la temporada en lo más alto, aunque será el fútbol quien lo decida el sábado a partir de las 21.00 horas.