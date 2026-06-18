¿Dónde pueden aparcar los aficionados que acudan al UD Almería-Málaga CF?: el Ayuntamiento habilita dos zonas distintas alrededor del estadio para los seguidores blanquiazules y rojiblancos

El Ayuntamiento de Almería ha informado ya de las zonas de estacionamiento habilitadas para los aficionados de la UD Almería y del Málaga CF que acudirán este sábado al partido de vuelta (21.00 horas) de la eliminatoria decisiva por el ascenso a Primera División.

Dos aparcamientos habilitados

Según ha comunicado el club rojiblanco, se han reservado espacios específicos para facilitar la llegada y el acceso de ambas aficiones al estadio. La zona destinada a los seguidores de la UD Almería estará diferenciada de la habilitada para los autobuses y vehículos de los aficionados del Málaga CF, con el objetivo de garantizar una mejor organización de la movilidad y la seguridad durante una jornada declarada de alto riesgo. Los hinchas indálicos podrán acceder a través del Camino de la Goleta, mientras que los seguidores malaguistas tendrán habilitada la entrada por la calle Fernando Roda Segura.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los asistentes planificar con antelación sus desplazamientos y utilizar los accesos señalizados para agilizar la llegada al recinto en un encuentro que ha despertado una enorme expectación y que decidirá una plaza en la máxima categoría de la temporada 2026/27.

Dispositivos para evitar incidentes

Uno de los asuntos que más preocupa era evitar que se repitieran los incidentes registrados en la previa del Almería-Málaga de la temporada regular. Por ello, las autoridades han diseñado un dispositivo que separará los recorridos y accesos de ambos equipos y sus respectivas aficiones.

En este sentido, ya se conoce el lugar donde los seguidores malaguistas podrán recibir al autobús de su equipo. La calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, principal arteria de acceso al Estadio de los Juegos Mediterráneos por la zona de Tribuna, se teñirá durante unas horas de blanquiazul. Está previsto que el autobús malaguista llegue por este punto sobre las 19.30 horas, accediendo desde la autovía a través del nuevo recorrido habilitado para los equipos visitantes.

Sin ubicación todavía para los malaguistas sin localidad

Con las 18.000 localidades vendidas desde el pasado viernes, el Estadio de los Juegos Mediterráneos registrará un lleno total. Mientras se espera conocer cómo se organizará finalmente el seguimiento del encuentro para los más de 4.000 aficionados malaguistas que permanecerán en los alrededores del estadio, todo apunta a que el apoyo blanquiazul estará presente junto al equipo durante todo el día en Almería. Serán solo 300 lo afortunados malagueños que puedan disfrutar desde dentro del UD Almería Stadium de la cita, en la zona visitante y tras sorteo.