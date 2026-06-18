La emocionante despedida del barrio de La Luz a Larrubia antes de luchar por el ascenso con el Málaga CF

El malaguismo ya vive las horas previas a una de las citas más importantes de los últimos años. A menos de 48 horas de la vuelta de la final del play off de ascenso frente a la UD Almería, la afición blanquiazul continúa demostrando que está dispuesta a acompañar al equipo hasta el último suspiro. Y uno de los protagonistas del fervor fue David Larrubia este jueves.

Sorpresa de La Luz al 'mago'

El barrio de La Luz, cuna del futbolista malaguista, sorprendió al '10' con un recibimiento tan inesperado como emocionante. Decenas de vecinos se congregaron para arropar a uno de los suyos entre cánticos, bengalas, pancartas y camisetas blanquiazules. Bajo el lema "De La Luz a la gloria", el barrio quiso transmitir toda su fuerza y cariño a un jugador que se ha convertido en uno de los símbolos de este Málaga CF.

La reacción de Larrubia, completamente sorprendido en las imágenes, no se hizo esperar. El atacante también compartió el momento en sus redes sociales junto a un mensaje cargado de agradecimiento: "Soy afortunado de tener a la gente que tengo a mi lado, orgulloso de donde soy, muchas gracias a todos".

Despedida multitudinaria en La Rosaleda este viernes

La escena deja una de las estampas más emotivas de una semana repleta de sentimientos en clave boquerona. Sin embargo, no será la última en la Costa del Sol antes de la cita. Este viernes, a partir de las 17:30 horas, miles de aficionados están llamados a reunirse en el parking de La Rosaleda para despedir al equipo antes de su desplazamiento a Almería.

Hasta el sábado a las 21.00 horas, la ciudad sigue empujando. Este viernes el conjunto de Martiricos hará noche en la ciudad indálica y todo lo que ocurra el día de la finalísima será parte del sueño, al que apenas le quedan unas horas para conocer su desenlace… al fin.