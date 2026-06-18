La gran incógnita de la final por el ascenso ante el Almería: uno o dos delanteros en el Málaga CF

Málaga CF y Almería se van a jugar un puesto en Primera División en 90 o 120 minutos. Es la gran recompensa de esta vuelta de la final del play off de ascenso que se disputará en el UD Almería Stadium y no tendrá nada que ver con las eliminatorias de semifinales. Ya no es solo por el rival, sino que los seis días que separan ambos encuentros abren la puerta a que Funes y Rubi puedan plantear alguna novedad táctica en una partida de ajedrez.

Espacio para cambios

Blanquiazules y rojiblancos ya se han enfrentado tres veces esta temporada, pero la cuarta de este sábado nada tiene que ver con lo visto anteriormente. Los locales defienden un resultado (0-0) que les vale, aunque teniendo que jugar la prórroga, para volver a la máxima categoría. Es el Málaga CF quien está obligado a buscar la victoria y quien puede plantear la posibilidad de hacer algún cambio estructural en la finalísima.

¿Se guarda Funes alguna jugada maestra? No ha repetido once en ninguno de los tres partidos anteriores de play off. Cierto es que han sido tres encuentros en cuestión de siete días, dejando, por ejemplo, en la ida contra el Almería a titulares como Joaquín, Izan Merino y Chupe en el banquillo de inicio. Todo apunta a que estarán sobre el césped el sábado, aunque, ¿cómo parte de un dibujo con dos delanteros o solo con uno?

¿Uno o dos delanteros?

Hay una obviedad y es que el Málaga CF necesita hacer gol para creer en su ascenso. Tiene que ganar obligatoriamente y debe buscar ese tanto que se le resistió en La Rosaleda. El 4-4-2 es un esquema que Funes hizo común cuando le faltó alguno de sus centrocampistas, situando a Joaquín y Larrubia en las bandas, a Izan Merino y Dotor en la base -Dani Lorenzo estaba lesionado- y a Niño y Chupe en punta.

Es una opción con un ligero cambio como es la titularidad del '22' marbellí. Es evidente que el Málaga CF pierde así generación en la medular e incluso físico, pero es innegable que gana pegada con dos delanteros que suman 35 goles esta temporada en LaLiga Hypermotion. Saben lo que es jugar juntos, compenetrarse y refuerza una variante muy utilizada como es buscar la espalda de la defensa con el balón en largo.

Si no es de inicio, puede ocurrir en la segunda parte o incluso en la prórroga. Aquí aparece el nombre de Jauregi si los blanquiazules siguen necesitando un gol para ascender. Está en blanco desde hace dos meses, pero es un perfil rematador dentro del área al que el equipo podría dotar de centros laterales y que sería un jugador completamente distinto a vigilar por la defensa rival.

La buena noticia es que, para lo que ha sido el curso, Funes cuenta con un abanico amplio de jugadores. Haitam va a apuntarse a la final después de superar sus problemas físicos. Rafa Rodríguez o Ramón son otras opciones que pueden salir del banquillo. Si nada cambio, la enfermería 'solo' va a contar con Galilea, Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha).

Adrián Niño salió de inicio en la ida del Málaga CF-UD Almería. / Gregorio Marrero

Planteamiento del Almería

¿Habrá cambios en el campo contrario? El Almería que se presentó en La Rosaleda no es el mismo que certificó el play off ni tampoco el que consiguió superar la eliminatoria frente al Castellón. Aquellos días, Leo Baptistao y Jon Morcillo se repartieron el puesto para acompañar a Embarba, Arribas y De la Fuente en el frente de ataque. En Martiricos salió de inicio Arnau para reforzar a Chirino en la banda derecha, sin tanta generación ofensiva como sus otros dos compañeros.

De hecho, Rubi reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro que era un movimiento destinado a cerrar más espacios, pese a que el brasileño tenía más gol, aludiendo también a que no aguantaría tan bien los minutos. Lo cierto es que ya lo hizo en el 3-2 del UD Almería Stadium y podría volver a insistir en ello. Especialmente, si empieza con un plan de más contención para pasar al ataque, ya con Morcillo y Baptistao.

A cada equipo le quedan dos entrenamientos para tomar una decisión. Es evidente su importancia porque LaLiga EA Sports conocerá este sábado al último de los 20 participantes. Habrá que ver por qué se decantan tanto Funes como Rubi, al menos de inicio.