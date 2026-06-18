Horario y dónde ver por televisión el UD Almería-Málaga CF, la vuelta de la final del play off de ascenso

La finalísima está al caer y el Málaga CF y la UD Almería se juegan la codiciada tercera plaza por ascender a la máxima categoría del fútbol español, en la que ya esperan el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña. Noventa minutos, o 120, en los que el conjunto de Funes tiene que lograr un gol más que los indálicos para no caer por la ventaja clasificatoria de la que gozan los de Rubi. En caso de empate total tras prórroga el ascenso tendría acento almeriense.

Después del partido de ida en La Rosaleda, que acabó sin goles por ninguno de ambos equipos, toda la carne se centra en lo que ocurra en el UD Almería Stadium. La Costa del Sol recogió una cita cuyo protagonismo se centró en las defensas más que en las delanteras, puntos fuertes de blanquiazules y rojiblancos.

Horario

El partido, correspondiente a la vuelta de la gran final por el play off de ascenso a Primera División, se celebrará este sábado a partir de las 21.00 horas. Está previsto que el autobús malaguista llegue por la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas sobre las 19.30 horas, donde habrá miles de aficionados desplazados con o sin entrada esperando al conjunto blanquiazul.

La Rosaleda se quedó en empate a cero en el Málaga CF vs UD Almería de la ida de los play off de ascenso. / Gregorio Marrero

Televisión

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped del estadio almeriense.