Lío con las entradas del UD Almería-Málaga CF: falsificaciones, estafas y denuncias

La UD Almería ha emitido un comunicado para alertar a los aficionados rojiblancos y blanquiazules sobre la proliferación de entradas falsificadas para el encuentro decisivo por el ascenso a Primera División que disputará frente al Málaga CF este sábado (21.00 horas). El club asegura haber detectado numerosas ofertas fraudulentas en internet y advierte de que varios seguidores de ambos equipos ya han sido víctimas de estas estafas. Por otra parte, recuerda las consecuencias que puede acarrear la reventa irregular de entradas y abonos, así como los plazos establecidos para la cesión de asientos de cara al partido.

Una vez se agotaron las localidades el pasado viernes, para el duelo decisivo de la eliminatoria de la final declarada de alto riesgo, desde el club almeriense recordaron que no hubo venta para el público general. Además, pidieron a los abonados que no vayan a asistir la cesión de su asiento para incrementar el ambiente local en la grada.

Malaguistas en Almería, donde se desplazaron más de un millar de aficionados malagueños en la fase regular. / LaLiga

Comunicado de la UD Almería

La UD Almería ha detectado que la mayoría de las ofertas que hay en internet sobre venta de entradas para el Almería-Málaga se trata de entradas falsificadas.

Varios aficionados almerienses y malagueños han sido víctimas de estas estafas tal y como han puesto en el conocimiento del club.

La UD Almería recomienda a estas personas que denuncien esta situación ante la autoridad competente para que pueda proceder a la investigación de unos hechos que están tipificados en el ordenamiento español.

Como es evidente, no se permitirá el acceso al UD Almería Stadium con una entrada falsa.

Por otro lado, el club recuerda que la reventa de abonos (al margen de los cauces reglamentarios de cesión de asientos al club o convertir el abono adulto en una entrada sin pedir un pago a la persona hacia la que va destinada dicha conversión) y la reventa de entradas están tipificadas en el ordenamiento español y son, además, un incumplimiento del reglamento interno de la entidad, lo que permite al club tomar las siguientes acciones:

1. Baja definitiva del abono, impidiendo en el futuro cualquier tipo de renovación.

2. Anulación inmediata de las entradas revendidas.

3. Denuncia ante las autoridades competentes en los casos que así lo requieran.

La cesión de asientos estará disponible hasta 24 horas antes del inicio del partido. A las 21:00 h. del viernes 19 de junio no se podrán ni ceder asientos ni recuperar asientos cedidos que no hayan sido vendidos.

El UD Almería Stadium, a rebosar

Al igual que ocurrió con La Rosaleda en el choque de ida, el UD Almería Stadium agotó sus localidades hace días. Son 18.000 entradas que ya tienen dueños desde el pasado viernes. El Estadio de los Juegos Mediterráneos presentará un lleno absoluto en una tarde que quiere que sea histórica para el conjunto de Martiricos. Por su parte, la afición boquerona cuenta con 300 entradas cedidas por el club indálico para la zona visitante que, como es habitual, el Málaga CF ha sorteado entre sus socios. Debido a la declaración de alto riesgo del choque, el resto de opciones del campo han recaído exclusivamente para los abonados rojiblancos.

No obstante, la escasez de entradas no va a frenar a la marea blanquiazul, que parece que rondará en torno a los 4.000 aficionados desplazados sin entradas. Aunque se mantiene la espera para conocer cómo se organizará finalmente el seguimiento del partido para los miles de malaguistas que estarán en los exteriores del recinto durante toda la jornada en tierras almerienses. Desde por la mañana hasta por la noche, ojalá con la mejor de las alegrías para el Málaga CF.