El Málaga CF se lleva a Almería el nombre de sus 26.550 abonados en una camiseta especial
El club blanquiazul lanza una elástica en honor a sus socios para cerrar una temporada histórica, aunque no se pondrá a la venta ni se usará durante el duelo decisivo del sábado ante los indálicos
El Málaga CF lanzó, una vez más, un mensaje de unidad entre la afición y el equipo. En una semana en la que los sentimientos y las emociones tienen una carga muy fuerte, el conjunto de Martiricos publicó en sus redes sociales un video, narrado con la voz de Juanfran Funes, en el que aparece una camiseta muy especial.
Basta con salir a la calle para darse cuenta de la 'fiebre' malaguista. Esta temporada, el club boquerón hizo récord de abonados con 26.650 y, de cara al choque decisivo por el ascenso, que será ocurra lo que ocurra el último del curso 2025/26, la entidad blanquiazul ha querido agradecer en forma de elástica al malaguismo.
No se jugará con ella ni saldrá a la venta
La camiseta no será lucida por los jugadores durante el tiempo de juego reglamentario, pero sí que la llevaran puesta momentos antes del partido más crucial de la temporada. El detalle del club malagueño no saldrá a la venta, pero servirá para reflejar, el agradecimiento a una marea que tiñe de blanquiazul el sentimiento de toda una ciudad.
Video de la camiseta de agradecimiento a los abonados
En las redes sociales del club malaguista se insertó el video de la misma bajo la frase: "La fuerza del malaguismo nos acompañará en Almería".
El Málaga CF ya tuvo una iniciativa parecida en la campaña 2004/05, cuando lanzó una camiseta que mostraba la frase: "Somos 20.000" en el centro.
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