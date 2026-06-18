Entrenamiento: el Málaga CF ultima sin novedades su preparación para el partido de Almería y recibe en La Rosaleda la visita especial de Kylian

Otra jornada más de trabajo acontecida en el templo del fútbol malagueño para el equipo de Juanfran Funes. Este jueves el Málaga CF tuvo su penúltima sesión de entrenamiento en La Rosaleda este curso 2025/26. La cuenta atrás para el inicio de la vuelta de la final del play off por el ascenso a Primera División está agotándose y es imperativo llegar a punto a la cita.

El equipo se liberó el lunes con el baloncesto en The Embassy y descansó el martes. Este miércoles, alrededor de las 10.15 horas, el grupo inició la fase final de su preparación y este jueves (09:45 horas) la continuó. El esfuerzo es innegable, el mérito de lo que ha hecho este conjunto tan joven también. Almería marcará el último ascendido. Mientras, los de Martiricos se mantienen enfocados.

Misma disponibilidad que en la ida

Juanfran Funes va a poder contar, si todo se mantiene como hasta ahora, con los mismos operativos que estuvieron disponibles para el choque de ida en La Rosaleda. El punto positivo de las preparaciones esta semana es Haitam, que volvió a sumar otro entrenamiento completo con el equipo. El extremo firmó un zurdazo en la temporada regular para marcar el 2-2, veremos si llega para la cita después de haber sido baja por molestias musculares. A partir de ahí, Einar, Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha) se mantuvieron con sus respectivos procesos de recuperación al margen del grupo.

Los pupilos de Funes han desarrollado labores técnico-tácticas de cara a la vuelta de la final del playoff de ascenso a LALIGA EA SPORTS. Además, los jugadores del Atlético Malagueño Arriaza y Juani, como en las últimas semanas, continúan en la dinámica del primer equipo.

Visita especial

La plantilla blanquiazul tuvo una visita muy especial en esta jornada de jueves. Kylian. el niño malagueño jugador del Tiro Pichón que es un ejemplo de superación tras pasar por un tumor cerebral que conmovió a la plantilla malaguista y a toda la afición blanquiazul, quienes se volcaron en muestras de apoyo durante su tratamiento. Para el recuerdo esa pancarta en su honor que se desplegó en la grada mientras todo el estadio coreaba su nombre durante el partido liguero contra el Burgos. Incluso el madridista Mbapée, con el que comparte nombre de pila, también le mandó un mensaje motivador.

Un entrenamiento antes del choque decisivo

Al conjunto de Martiricos le queda una sesión más en el Estadio La Rosaleda antes de poner rumbo a tierras indálicas. Este viernes, a partir de las 09:45 horas, están citados plantilla y staff para terminar de engrasar motores de cara a un partido que lo decide todo. Después del 0-0 cerrado en la Costa del Sol, el foco se centra en lo que ocurra este sábado (21.00 horas) en el UD Almería Stadium.