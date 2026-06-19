La afición del Málaga CF se prepara para dar una despedida muy especial este viernes al equipo antes de viajar a Almería

El malaguismo tiene este viernes una cita de gala con su equipo. No habrá balón de por medio, ni marcador, ni puntos en juego, pero será uno de esos momentos que también forman parte de una temporada. De los que no aparecen en las estadísticas, pero sí quedan guardados en la memoria. A las 17.30 horas, Fondo Sur ha convocado a la afición en el parking de Tribuna de La Rosaleda para despedir al Málaga CF antes de poner rumbo a Almería, donde el sábado se decidirá si la próxima temporada será de Primera o de Segunda División.

El curso se agota y ya solo queda una parada. La más importante. Después de meses de sufrimiento, crecimiento, fe y una conexión cada vez más poderosa entre equipo y grada, el Málaga se jugará su destino a poco más de 200 kilómetros de casa. No habrá esta vez despedida en el aeropuerto, como en otras grandes ocasiones, porque el destino ha querido que la final se juegue cerca, en la ciudad indálica, casi al alcance de la mano. Pero la cercanía no rebaja la emoción. Al contrario. La agranda.

La expedición blanquiazul saldrá este viernes desde La Rosaleda, el lugar donde todo empieza y donde casi todo se explica. Allí, en el estadio que ha vuelto a latir como en las grandes noches, equipo y afición se verán por última vez en la Costa del Sol antes del partido definitivo. La siguiente escena será ya distinta: o para celebrar juntos el regreso a Primera División o para consolarse, también juntos, si la gloria vuelve a escaparse en el último instante.

La Rosaleda empujará antes del viaje

La quedada será en el parking de Tribuna, desde donde partirá el autobús del Málaga CF hacia Almería. Se espera una despedida multitudinaria, emotiva, de esas que sirven para recordar a los jugadores qué llevan detrás cuando saltan al césped. No viajarán solos. Aunque en el autobús solo vaya la expedición, con ellos irá una ciudad entera. Irá el ruido de La Rosaleda, las bufandas al viento, los cánticos de Fondo Sur, los niños subidos a los hombros de sus padres y los veteranos que han visto demasiadas alegrías y demasiados golpes como para no saber lo que significa una oportunidad así.

Será más fácil llegar a Martiricos que al aeropuerto y eso puede convertir la despedida en una de las imágenes de la temporada. El malaguismo sabe que ya no hay margen para guardarse nada. Ha empujado durante todo el curso, ha sostenido al equipo cuando la temporada parecía torcerse y ha convertido cada partido importante en una cuestión sentimental. Ahora le toca el último aliento antes de la final.

Almería espera al malaguismo

Este sábado, Almería será el escenario definitivo. Allí se decidirá si el Málaga completa el viaje hasta Primera o si debe aplazar el sueño. Y también allí se espera otra demostración masiva de una afición que no entiende de distancias cuando hay una causa que la convoca. Habrá que ver si las previsiones se quedan cortas, porque podrían concentrarse más de 4.000 blanquiazules sin entrada en la ciudad vecina. Muchos irán organizados. Otros decidirán a última hora. Algunos se subirán al coche casi por impulso, incapaces de quedarse en casa cuando el Málaga se juega tanto tan cerca.

No será solo un desplazamiento. Será una invasión sentimental. Una forma de decirle al equipo que la temporada no termina hasta el último segundo y que, pase lo que pase, el malaguismo estará allí. En la calle, en los alrededores del estadio, en cada bar, en cada esquina y en cada garganta preparada para empujar.

Una temporada de equipo y afición

Porque esta temporada, aún sin cerrar, ya es especial. Lo es por lo que se juega el Málaga CF, pero sobre todo por cómo ha llegado hasta aquí. Por la manera en la que el equipo de Juanfran Funes se ha ganado el derecho a creer. Por cómo «los bichos» han transformado las dudas en una ilusión enorme. Por una afición que se ha reconocido de nuevo en su equipo y que ha vuelto a sentir que el escudo le devuelve algo parecido al orgullo.

Este viernes, en La Rosaleda, no se ganará el ascenso. Pero sí se puede empezar a empujarlo. Será el último acto en casa antes de la gran final. El último abrazo antes del viaje. La última despedida antes de saber si el Málaga CF vuelve a Primera o si el sueño tendrá que esperar.

Todo sea por hacerlo un poco más posible. Todo sea por acompañar al equipo hasta el borde de la gloria. ¡Vamos Málaga!