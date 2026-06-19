Confianza ciega del mundo de la política, del deporte y de la cultura en el Málaga CF

Personalidades del mundo de la política, del deporte provincial o de la cultura en su más amplia extensión coinciden en poner al Málaga CF como ganador en Almería este sábado, de manera que consumaría su regreso a Primera División. Si bien es cierto que algunos puntualizan que el triunfo se conseguirá en los últimos instantes de la prórroga, como en Tarragona, lo curioso es que el 80% apuestan para una porra virtual por el resultado de 1-2. Apunten esos guarismos si son peñistas o aficionados a hacer quinielas.

La euforia que se vive en las calles de todas las ciudades y pueblos de la provincia, incluso en las sedes de peñas que están a más de 1.000 kilómetros de la Costa del Sol, también la sienten como propia nombres muy conocidos. El actor, humorista y ganador de un Goya, Salva Reina, expresa con las palabras «felicidad» e «ilusión» el sentimiento malaguista: «Ver el estadio lleno, con tanta ilusión. Tanta gente con un mismo objetivo, desde niños en los colegios a autobuses y balcones llenos de banderas, es algo muy bonito para una ciudad. Esperemos que se cumpla el ascenso. Tenemos que estar muy orgullosos pase lo que pase este sábado, aunque para la porra pongo 1-2».

Con cabeza

En las oficinas de Google en Málaga, Bernardo Quintero también apunta a ese mismo resultado: «El Málaga ha demostrado algo muy de esta tierra: que incluso cuando el camino se complica, puede competir con cabeza, humildad y corazón. No saltará al campo sólo».

También señalan ese mismo tanteo el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El primero estará presente en Almería y confía en ser talismán como lo fue en Tarragona, aludiendo a un partido «intensísimo y muy disputado». Navarro pide que a la afición que disfrute de este momento, «haciendo gala de esa unidad y coraje». Y el regidor insiste en que la capital y la provincia «están con su equipo y el ascenso será una justa recompensa».

Otros tanteos

Por el 0-2 apuesta el gran chef José Carlos García o por un marcador final de 0-1, la presidenta del Balonmano Costa del Sol que milita en la elite femenino nacional, Pepa Moreno. Aluden al 1-2 el presidente del Unicaja Baloncesto y exárbitro de fútbol mundialista, Antonio J. López Nieto, el humorista y presentador Manolo Sarria, o el presidente provincial de la patronal hostelera Mahos, Javier Frutos. Sin dar un tanteo fijo, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, añade que la Primera «es la categoría que Málaga merece por historia, entidad y masa social».

Pronósticos

«Mi pronóstico es el de 1-2, aunque pase lo que pase este sábado debemos estar muy orgullosos todos»

SALVA REINA

Actor, humorista y ganador de un Goya

«Apuesto por el 1-2 y esa capacidad del equipo de competir con cabeza incluso cuando el camino se nos complica»

BERNARDO QUINTERO

Director de Google Security Engineering

«Mi pronóstico es un 1-2 tras un derbi intensísimo. Espero vivir en Almería lo mismo que en Tarragona»

JAVIER SALAS

Subdelegado del Gobierno en Málaga

«Confío en un 1-2 y que toda la afición del Málaga CF siga haciendo gala de esa unidad y coraje por el ascenso»

PATRICIA NAVARRO

Delegada del Gobierno de la Junta en Málaga

«Pronostico un 1-2 y que ascenso sea para este club una justa recompensa al apoyo de Málaga y toda la provincia»

FRANCISCO DE LA TORRE

Alcalde de Málaga

«Creo que vamos a ganar por 0-2 y viviremos una nueva jornada histórica con el ansiado ascenso»

JOSÉ CARLOS GARCÍA

Chef con Estrella Michelin

«Mi pronóstico es el de 0-1. Estamos a un paso de poder volver a estar en Primera División con el Málaga CF»

PEPA MORENO

Presidenta Balonmano Costa del Sol

«Considero que puede darse un 1-2 y, como malaguista que soy, sólo puedo dar mi máximo apoyo al club»

ANTONIO JESÚS LÓPEZ NIETO

Presidente del Unicaja Baloncesto y Exárbitro de futbol mundialista

«Soy de los que cree que vamos a ganar en el último minuto, por 1-2, y a revivir lo que pasó en Tarragona»

MANOLO SARRIA

Humorista y presentador de TV

«Es muy bonito ver a toda la ciudad volcada, incluidos los más pequeños. Apuesto por un tanteo de 1-2»

JAVIER FRUTOS

Presidente provincial de la patronal hostelera Mahos