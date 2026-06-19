Funes, antes de la final por el ascenso ante la UD Almería: “No estamos expectantes a ver si pasa; vamos a hacer que pase”

La temporada 2025/26 llega a su fin y este viernes tuvo lugar la última rueda de prensa previa a un duelo del curso de Juanfran Funes. El técnico del Málaga CF reconoció que no quiere vacaciones: "la pena es que se acabe". A la misma vez que repaso sensaciones dentro y fuera del vestuario antes de la vuelta de la final por el ascenso a Primera División.

Tras remarcar la importancia de la continuidad de este grupo de cara a próximas etapas, aclaró la disponibilidad de todos los esperados y la importancia de seguir poniendo el "yo" por detrás del "nosotros" para competir ante un equipo con una gran potencialidad de proyecto".

Partido emotivo

"Muy emotivo para todos. Son semanas que al jugador le gusta vivir porque, en el fútbol profesional, quizá no sean tantas las veces que te ves viviendo situaciones como las de ahora".

¿Cómo está Juanfran Funes?

"Hay una parte muy importante que tenemos que tener presente. Desde la tranquilidad vamos a poder tomar mejores decisiones. Hay que intentar, dentro de lo ilusionante y emocionante que es todo, tener mesura. Hay que pensar qué nos ha llevado a esta situación. Creo que la unidad y el hecho de que todos fuésemos capaces de ir juntos han sido claves.

Debemos seguir tranquilos, unidos y haciendo que el equipo siga estando por encima de todo. Ellos ya han demostrado durante todo el año que es así. Todo parece muy tremendo, pero lo que nos da tranquilidad a los que estamos cerca de los jugadores es verlos entrenar y jugar.

La semana anterior casi no queríamos hacer charla porque no quería sobreexcitarlos. Esta tranquilidad nace de la confianza en ellos, de verlos trabajar... Vivir esos detalles con ellos nos hace mantenernos en ese estado de calma. Hay que vivirlo así, ya que ellos están tranquilos; a ver si vamos a estropearlo".

Quitar la tapa del pesimismo del malaguismo

"Para estar aquí antes ha habido que hacer cosas importantes. Poder llegar en esta competición al último partido con opciones de ascender... Hemos vivido partidos en los que hemos tenido que afrontar la dificultad. Creo que la afición ha visto encuentros en los que el equipo ha jugado bien, pero también ha sido solidario y ha transmitido emociones. Además, ha mostrado competitividad fuera de casa. Todo eso lleva a la gente a vivirlo con ilusión y con la confianza de que ellos pueden hacerlo".

Situación de la plantilla

"Ahora, nos vamos a aprovechar de una circunstancia que hemos ido generando semanas atrás: los cambios que hemos ido realizando en todos los partidos. Esta semana, y lo digo desde la tranquilidad, afortunadamente y probablemente, si hubiésemos jugado ayer u hoy habrían jugado todos y mañana también van a jugar todos. Y eso es muy importante en un partido así.

El Málaga CF en su último entrenamiento de la temporada 2025/26 en La Rosaleda. / Málaga CF

¿Más presión para el Almería?

"Gestionar esa presión a nivel individual es clave. Creo que ellos no tienen presión ninguna; casi todos han jugado en el fútbol profesional. Cuando jugamos allí pensaba que eran ellos quienes iban a ascender como primeros o segundos. Por el nivel de sus jugadores, presión no van a sentir. Nosotros estamos a un gol de estar en Primera División y ellos están a cero goles, porque el empate les vale. Son el mejor local junto con el Racing. Eso nos tiene que llevar a saber que "el más difícil todavía" llega ahora.

Pero no podíamos pretender que el partido clave no fuese el más difícil. Hay que pensar que las ventajas que tienen ellos se las han ganado en la competición. Lo más importante es asumir la realidad. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, aunque no sabemos exactamente lo que nos vamos a encontrar. Ahora lo importante, además de saber qué hacer, es poder hacerlo.

¿Cómo ves el partido y el convencimiento de que lo van a hacer?

"Seguro que tenemos un atrevimiento quizá desmesurado. Lo normal es que ellos vengan a ganarnos el partido. Sus primeros 20 minutos van a ser muy fuertes. No van a especular ni a esperar al minuto 70 u 80, porque no tienen la necesidad y sí la capacidad. Eso nos va a llevar a un partido más abierto y complejo. Sabemos que la dificultad puede ser incluso mayor que la que vivimos aquí en el partido de ida.

Lo bonito de esto es que haber vivido situaciones límite antes puede habernos servido para estar más preparados para este encuentro. Aquí sabemos, una vez más, que tenemos que salir a ganar. Pero llevamos muchos meses jugando fuera de casa con el convencimiento de que teníamos que salir a ganar. Hemos visto diferentes caras del equipo fuera para ser capaces de sacar adelante los encuentros. Todo eso nos ayuda a afrontar lo que nos viene. Es el partido más difícil del año, pero también el más ilusionante.

Nosotros no vamos a parar. No puedo asegurar que acabemos en Primera División cuando termine el partido, pero sí que nos vamos a dejar todo. Para nosotros es un momento único e inolvidable. No estamos expectantes a ver si pasa; nosotros vamos a hacer que pase. Vamos a poner todo de nuestra parte para que ocurra. Tengo el convencimiento de que eso lo vamos a hacer. Lo que venga después ya lo afrontaremos cuando termine el partido".

El colectivo, por encima de lo individual

"Hay una parte muy importante, y es que el protagonista del relato llegue solo. Es importante el sentido colectivo, que nadie piense que tiene que ser el protagonista. Aquí lo más importante es que se centren en jugar bien y en poner todo para el equipo. Lo vamos a celebrar igual. La importancia de un minuto de cualquiera es enorme; cualquiera puede ser dueño del destino de lo que nos pase. Que las cosas aparezcan, pero sin forzarlas".

Sergio Pellicer, ex entrenador del Málaga CF se despide ante su equipo. / Álex Zea / LMA

Palabras al Funes de hace siete meses

"Le diría qué bonito ha sido este proceso y cuánto han sido capaces de aportar nuestros chicos para llegar hasta aquí. Talento, sacrificio, esfuerzo... pero ellos han sido capaces de poner su "yo" por detrás del "nosotros". Creo que para que en un equipo pasen cosas grandes esa parte es muy importante y tiene que estar presente. Ahora todos van a poder disfrutar del esfuerzo y del sacrificio que hicieron. Es algo histórico para cada uno de ellos y lo van a vivir con muchísima alegría".

¿Todo tipo de escenarios posibles contemplados?

"Sí, incluso en situaciones de balón parado. Hemos visto diferentes estructuras y, dentro de ellas, diferentes jugadores. Incluso hemos juntado a nuestros tres delanteros. Hemos intentado visualizar esos escenarios porque todo puede ser posible. Tenemos que hacer un gol más que ellos y ganar el partido, aunque nadie se sorprenda si hay un momento en el encuentro en el que necesitamos que ellos no marquen. Harán falta comportamientos solidarios, orden y rigor para mantener el resultado. Es un equipo que, cambiando a ciertos jugadores, puede cambiar el rumbo del encuentro".

¿Qué bala tiene el Málaga que no tenga el Almería?

"Los centros laterales son, evidentemente, una de sus fortalezas, pero también lo eran en la ida aquí. No es una situación anómala. Eso lo hemos trabajado. En cuanto a la bala, más que eso, se trata de ser capaces de no salirnos del plan. La eficacia va a partir de que las emociones no nos arrastren, de que desde la individualidad no queramos ganar el partido y de que seamos capaces de mantenernos firmes en el plan ocurra lo que ocurra. En todos esos momentos debemos mantenernos dentro del plan para ser lo más eficaces posible. Creo que esa parte va a ser crucial".

El Málaga CF quedó 0-0 con la UD Almería en el partido de ida del play off de ascenso. / Gregorio Marrero

Pena porque llegue el fin de la temporada

"Pues sí. A los jugadores se lo dije. Jornada 46. Lo estamos disfrutando tanto que no quería vacaciones. Estamos disfrutando muchísimo de su fútbol. Vienen de una situación muy bonita. Que quede tan poco es la pena. Me hubiese gustado que esto hubiese durado mucho más. Ya se acaba. Solo queda poner todo para que seamos capaces de cerrarlo de la mejor manera posible, que sabemos cuál es. Esto que se ha creado aquí no sé si se puede perpetuar en el tiempo, pero sí creo que los actores principales pueden perdurar. Si se mantienen, creo que vendrán más años en los que no vamos a querer que esto termine. La temporada termina mañana, pero el camino de todo lo que le viene a este club es muy ilusionante.

¿Málaga empuja más que Almería?

Más que por los años sin estar en Primera, creo que la tipología del club lleva a que las cosas se vivan de otra manera. Este proyecto tiene sabor a Málaga. Voy a empezar felicitando a la gente. Han sido actores principales en muchas de nuestras cosas. Quiero felicitarles por el otro día, por su comportamiento dentro y fuera del estadio, y también a los organizadores, porque consiguieron que el estadio presentara una imagen preciosa. Me consta que hubo hermandad entre aficiones en el centro de Málaga. Ahora el partido le toca organizarlo al Almería. Esperemos que la organización sea capaz de estar a la altura de la que hubo aquí para que todo transcurra de la misma forma".

Doble punta

"Es un recurso que ya hemos utilizado más veces. Es una posibilidad. Abiertamente, no lo vamos a poner encima de la mesa. Vamos a dejarles con la duda; de lo contrario, nadie se sorprenderá con lo que pase. Mañana es un partido con una probabilidad alta de que se juegue con dos delanteros y de que participen todos durante el encuentro. No sé si será determinante, seguramente no solo por los goles, sino también por las acciones que puedan tener".

Sensación diferente a la presión de Tarragona

"Probablemente sea más importante cómo lo vives que qué vives. Eso ya depende de cómo cada persona lo gestione. Se ha hecho un gran año. Que no se olvide que lo de mañana no es el premio; es el partido que te da el premio. Será el encuentro en el que todos queremos poner nuestra mejor versión. Que la temporada, por el punto de partida que tuvimos, nos haya llevado hasta aquí hace que lo vivamos de una forma distinta".