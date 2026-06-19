Así ha sido el multitudinario adiós de la afición del Málaga CF a su equipo, antes de viajar a Almería para jugar la final del play off por el ascenso

El malaguismo volvió a hablar antes que el balón. Cientos de aficionados se citaron este viernes por la tarde en la recta de Tribuna de La Rosaleda para despedir al Málaga CF antes de su viaje en autobús rumbo a Almería, donde este sábado, a partir de las 21.00 horas, el equipo blanquiazul disputará el partido de vuelta de la final del play off de ascenso a Primera División.

Bufandas, cánticos, banderas y mucho humo

La cita, fijada a las 17.30 horas, convirtió los alrededores del estadio en una nueva demostración de fidelidad de una afición que quiere empujar hasta el último metro del camino. Banderas, bufandas, cánticos y mucho sentimiento acompañaron la salida de la expedición malaguista, consciente de que el duelo en el UD Almería Stadium puede marcar el regreso del club a la máxima categoría del fútbol español.

No era un partido más. Tampoco una despedida cualquiera. Era el último contacto entre el equipo y su gente antes de una noche que puede entrar en la historia reciente del Málaga CF. La afición respondió como en las grandes ocasiones, con una movilización multitudinaria para recordar a los jugadores que no estarán solos en Almería.

El autobús de la ilusión

El autobús blanquiazul partió entre aplausos y gritos de ánimo, en un ambiente cargado de emoción y esperanza. La comunión entre equipo y grada, una de las claves de esta temporada, volvió a quedar retratada en una imagen poderosa: cientos de malaguistas arropando a los suyos antes de la batalla definitiva por el ascenso.

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El Málaga viajó rumbo a Almería con el respaldo de una ciudad que sueña con volver a Primera. Queda el último paso. Y la afición quiso dejar claro, antes de que ruede el balón, que ese paso también lo dará junto a su equipo.