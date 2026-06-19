La Rosaleda acogió el último entrenamiento del Málaga CF antes de la gran final por el ascenso

El Málaga CF completó este viernes por la mañana su última sesión de entrenamiento de la temporada 2025/26 en el Estadio La Rosaleda, antes de poner rumbo a Almería para afrontar el decisivo encuentro de vuelta de la final del play off de ascenso a Primera División.

Última sesión de la temporada 2025/26

La jornada arrancó con un momento especial. Antes de iniciar el trabajo sobre el césped de Martiricos, la plantilla blanquiazul se reunió en la portería de Fondo Sur para inmortalizar una fotografía de familia, una imagen que simboliza la unión del grupo en la antesala del partido más importante del curso.

A partir de las 10:00 horas, los jugadores dirigidos por Juanfran Funes llevaron a cabo una sesión que comenzó con una charla técnica y ejercicios de activación física. Posteriormente, el equipo realizó un rondo grupal y continuó con trabajo táctico y acciones de estrategia a balón parado, aspectos clave de cara al compromiso de este sábado.

Todos los jugadores disponibles

El técnico malaguista contó con todos los futbolistas de la primera plantilla disponibles, a excepción de los lesionados Einar, Dorrio, Juanpe y Luismi, además de Pastor (sin ficha). También estuvieron integrados en la dinámica del primer equipo los canteranos Juani y Arriaza, así como los guardametas Jorge y Álex Mateos, habituales durante toda la temporada en los entrenamientos del conjunto blanquiazul.

Tras esta última sesión preparatoria, la expedición malaguista viajará esta misma tarde en autobús hasta tierras almerienses, pero antes será despedido desde el templo malagueño por la afición. Allí le espera una cita con la historia. El sábado, a partir de las 21:00 horas, el conjunto blanquiazul se medirá al rojiblanco en el UD Almería Stadium en el encuentro de vuelta de la final del play off de ascenso, con el objetivo de sellar su regreso a la máxima categoría del fútbol español.