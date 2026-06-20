La afición del Málaga CF calienta motores antes de la final en Almería

La fecha marcada en rojo en el calendario del club de Martiricos llegó este sábado 20 de junio. La finalísima por la última plaza disponible para ascender a Primera División dará comienzo a las 21.00 horas y con entrada y sin ella nadie quería perderse vivir el ambiente en persona.

La afición del Málaga CF comenzó a concentrarse desde pasada la media mañana de este sábado en las inmediaciones de la UD Almería Stadium. Poco a poco, cientos de seguidores fueron llegando luciendo sus camisetas blanquiazules, bufandas y muchas ganas de animar a su equipo. Entre cánticos, aplausos, un ambiente festivo y mucha hidratación los aficionados disfrutaron de una jornada muy familiar marcada por la ilusión y el sentimiento malaguista.

Ni siquiera los 34 grados de temperatura lograron frenar a la marea blanquiazul, que convirtió los alrededores del campo en una auténtica fiesta de color y pasión por el equipo de Juanfran Funes.