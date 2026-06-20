Previa
Las posibles alineaciones del UD Almería-Málaga, definitivo por el ascenso a Primera
Tanto Rubi como Funes podrían mantener sus onces de gala para este encuentro de vuelta, aunque ampliando las miras para lo que pueda pasar en los minutos finales
Dos ciudades como Málaga y Almería se juegan este sábado, a partir de las 21.00 horas, se juegan recuperar un sitio en la gloria del fútbol español. Lo van a hacer en la vuelta de la final del play off de ascenso a Primera, después del 0-0 en La Rosaleda, y tanto Funes como Rubi se juegan mucho. ¿Ampliar las miras o intentar dar un testarazo en la primera parte? ¿Qué van a hacer el Málaga CF y el Almería con sus alineaciones?
Málaga CF
¿Un delantero? ¿Dos delanteros? Esto decía Funes en la rueda de prensa previa acerca de la posibilidad del 4-4-2 en la segunda parte del derbi andaluz más importante: "Es un recurso que hemos utilizado más veces. Es una posibilidad. La gente que vea el partido lo descubrirá. Hay una probabilidad alta de que participen todos nuestros delanteros. Probablemente, sean determinantes".
Al menos, esta vez podrá salir con todo lo que tiene sin necesidad de hacer cambios por la gestión física. Podría dar entrada a Chupe como único delantero y que finalicen el encuentro Niño y Jauregi, que Dotor acompañe al cordobés en la presión, minutos al final para Ramón y para Haitam... Son muchas las posibilidades que se dan en este encuentro, que apunta a tener el once de gala para salir.
UD Almería
Rubi podría también mantener intacto su planteamiento: Miguel de la Fuente en punta y Embarba, Arribas y Arnau como escudero. Este último ha sido costumbre en los partidos contra el Málaga CF para proteger esa banda derecha contra Joaquín y Rafita, así como tener un hombre más por dentro y cerrar pasillos interiores. Así que podría dar continuidad a ese once inicial que le dio el 0-0 en La Rosaleda.
Hay que recordar que es un resultado, como cualquier empate, que le da el ascenso al Almería, aunque al término de los 120 minutos. Para que la gloria sea blanquiazul, los de Funes necesitan ganar con independencia de la diferencia de goles: 1-2, 1-4 o 1-6. Cualquier victoria da lugar al sueño. Antes, a partir de las 21.00 horas, el UD Almería Stadium dictamina sentencia para la temporada 2026/27.
Almería: Andrés Fernández; Chirino, Ely, Bonini, Muñoz; Lopy, Dzodic; Arnau, Arribas, Embarba; y Miguel.
Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.
Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (comité aragonés).
Estadio: UD Almería Stadium.
Hora: 21.00
- La emocionante despedida del barrio de La Luz a Larrubia antes de luchar por el ascenso con el Málaga CF
- El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta
- Feria de La Cala del Moral 2026: fechas, conciertos, Día del Niño y programación completa
- Horario y dónde ver por televisión el UD Almería-Málaga CF, la vuelta de la final del play off de ascenso
- Málaga superará a Sevilla como provincia más poblada de Andalucía en poco más de una década
- El Corte Inglés abre en Torremolinos un supermercado y la primera tienda UNIT de este formato en Andalucía
- La playa de Málaga que 'The Times' ha destacado como una de las mejores de toda España: 'Es perfecta para un día de relax junto al mar
- Txus Vidorreta toma el mando de un Unicaja con cinco fichajes en el horizonte