Las posibles alineaciones del UD Almería-Málaga, definitivo por el ascenso a Primera

Dos ciudades como Málaga y Almería se juegan este sábado, a partir de las 21.00 horas, se juegan recuperar un sitio en la gloria del fútbol español. Lo van a hacer en la vuelta de la final del play off de ascenso a Primera, después del 0-0 en La Rosaleda, y tanto Funes como Rubi se juegan mucho. ¿Ampliar las miras o intentar dar un testarazo en la primera parte? ¿Qué van a hacer el Málaga CF y el Almería con sus alineaciones?

Málaga CF

¿Un delantero? ¿Dos delanteros? Esto decía Funes en la rueda de prensa previa acerca de la posibilidad del 4-4-2 en la segunda parte del derbi andaluz más importante: "Es un recurso que hemos utilizado más veces. Es una posibilidad. La gente que vea el partido lo descubrirá. Hay una probabilidad alta de que participen todos nuestros delanteros. Probablemente, sean determinantes".

Al menos, esta vez podrá salir con todo lo que tiene sin necesidad de hacer cambios por la gestión física. Podría dar entrada a Chupe como único delantero y que finalicen el encuentro Niño y Jauregi, que Dotor acompañe al cordobés en la presión, minutos al final para Ramón y para Haitam... Son muchas las posibilidades que se dan en este encuentro, que apunta a tener el once de gala para salir.

UD Almería

Rubi podría también mantener intacto su planteamiento: Miguel de la Fuente en punta y Embarba, Arribas y Arnau como escudero. Este último ha sido costumbre en los partidos contra el Málaga CF para proteger esa banda derecha contra Joaquín y Rafita, así como tener un hombre más por dentro y cerrar pasillos interiores. Así que podría dar continuidad a ese once inicial que le dio el 0-0 en La Rosaleda.

Hay que recordar que es un resultado, como cualquier empate, que le da el ascenso al Almería, aunque al término de los 120 minutos. Para que la gloria sea blanquiazul, los de Funes necesitan ganar con independencia de la diferencia de goles: 1-2, 1-4 o 1-6. Cualquier victoria da lugar al sueño. Antes, a partir de las 21.00 horas, el UD Almería Stadium dictamina sentencia para la temporada 2026/27.