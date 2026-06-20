Este es el árbitro elegido para la vuelta de la final por el ascenso entre Málaga CF y UD Almería

La vuelta de la final del play off que van a disputar el Málaga CF y la UD Almería este sábado, a partir de las 21.00 horas, ya tiene a uno de sus últimos nombres confirmados. Carlos Muñiz Muñoz, zaragozano de 30 años, ha sido el elegido por la Federación y el CTA para impartir justicia en el encuentro que va a enviar a uno de los dos equipos rumbo a Primera División. Los precedentes de las últimas temporadas dicen que el árbitro hará lo mismo.

Málaga CF

Para quienes sean más supersticiosos, hay una buena noticia a la que aferrar todas las ilusiones. El Málaga CF y Muñiz Muñoz se han dado la mano para seguir juntos en los últimos años y ojalá continúe ahora. Ambos ascendieron en la temporada 2023/24 desde Primera Federación y ahora pueden hacerlo, dos años, más tarde a Primera División. Además, el árbitro maño ya estuvo en aquel play off. Dirigió la visita del Celta Fortuna a La Rosaleda en la que ganaron los blanquiazules por 2-1.

El balance se completa con otros cinco resultados. Los dos partidos del pasado curso terminaron en 0-0, uno contra el Deportivo de La Coruña y otro con el Racing de Santander. También ganó el equipo de Martiricos esta temporada con el zaragozano en el 3-0 frente al Dépor y el 0-1 en Córdoba. Mientras que cierra la balanza el 2-3 contra el Castellón en La Rosaleda.

Málaga CF y Almería afrontan la vuelta con el 0-0 de La Rosaleda. / Gregorio Marrero

UD Almería

La trayectoria del Almería con uno de los protagonistas de este sábado es algo más corta que la de su rival por subir a Primera División. El Eldense fue capaz de ganarle a los rojiblancos el pasado curso (0-1), mientras que esta campaña se ha mantenido invicto el cuadro indálico en los dos encuentros con Muñiz Muñoz: 0-1 frente a Las Palmas y 2-1 contra el Córdoba.

Nadie puede negar que el de este fin de semana va a ser un partido muy duro y en el que el maño va a tener que impartir, además de justicia futbolística, un control de las emociones muy importante. Cada jugada va a importar, sea en el minuto 7, 83 o 116. Ojalá sea una figura reseñable por su buen hacer y no por su intervencionismo. Él también se juega ser uno de los nombres de la Primera División 2026/27.