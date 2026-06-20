Play off de ascenso
Este es el árbitro elegido para la vuelta de la final por el ascenso entre Málaga CF y UD Almería
Carlos Muñiz Muñoz es el encargado de impartir justicia en el partido que enviará a los blanquiazules o a los rojiblancos a Primera División
La vuelta de la final del play off que van a disputar el Málaga CF y la UD Almería este sábado, a partir de las 21.00 horas, ya tiene a uno de sus últimos nombres confirmados. Carlos Muñiz Muñoz, zaragozano de 30 años, ha sido el elegido por la Federación y el CTA para impartir justicia en el encuentro que va a enviar a uno de los dos equipos rumbo a Primera División. Los precedentes de las últimas temporadas dicen que el árbitro hará lo mismo.
Málaga CF
Para quienes sean más supersticiosos, hay una buena noticia a la que aferrar todas las ilusiones. El Málaga CF y Muñiz Muñoz se han dado la mano para seguir juntos en los últimos años y ojalá continúe ahora. Ambos ascendieron en la temporada 2023/24 desde Primera Federación y ahora pueden hacerlo, dos años, más tarde a Primera División. Además, el árbitro maño ya estuvo en aquel play off. Dirigió la visita del Celta Fortuna a La Rosaleda en la que ganaron los blanquiazules por 2-1.
El balance se completa con otros cinco resultados. Los dos partidos del pasado curso terminaron en 0-0, uno contra el Deportivo de La Coruña y otro con el Racing de Santander. También ganó el equipo de Martiricos esta temporada con el zaragozano en el 3-0 frente al Dépor y el 0-1 en Córdoba. Mientras que cierra la balanza el 2-3 contra el Castellón en La Rosaleda.
UD Almería
La trayectoria del Almería con uno de los protagonistas de este sábado es algo más corta que la de su rival por subir a Primera División. El Eldense fue capaz de ganarle a los rojiblancos el pasado curso (0-1), mientras que esta campaña se ha mantenido invicto el cuadro indálico en los dos encuentros con Muñiz Muñoz: 0-1 frente a Las Palmas y 2-1 contra el Córdoba.
Nadie puede negar que el de este fin de semana va a ser un partido muy duro y en el que el maño va a tener que impartir, además de justicia futbolística, un control de las emociones muy importante. Cada jugada va a importar, sea en el minuto 7, 83 o 116. Ojalá sea una figura reseñable por su buen hacer y no por su intervencionismo. Él también se juega ser uno de los nombres de la Primera División 2026/27.
- La emocionante despedida del barrio de La Luz a Larrubia antes de luchar por el ascenso con el Málaga CF
- El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta
- Feria de La Cala del Moral 2026: fechas, conciertos, Día del Niño y programación completa
- Horario y dónde ver por televisión el UD Almería-Málaga CF, la vuelta de la final del play off de ascenso
- Málaga superará a Sevilla como provincia más poblada de Andalucía en poco más de una década
- El Corte Inglés abre en Torremolinos un supermercado y la primera tienda UNIT de este formato en Andalucía
- La playa de Málaga que 'The Times' ha destacado como una de las mejores de toda España: 'Es perfecta para un día de relax junto al mar
- Txus Vidorreta toma el mando de un Unicaja con cinco fichajes en el horizonte